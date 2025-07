YAMPET: Il Progetto Italiano Che Salverà Migliaia di Animali con la Tecnologia

Un progetto nato dal cuore, che unisce innovazione, rispetto per la vita e voglia di cambiare il mondo. E ora ha bisogno del tuo aiuto. Ogni giorno, migliaia di animali vengono abbandonati o maltrattati. Molti restano invisibili, inascoltati, senza possibilità di salvezza. Ma oggi qualcosa sta per cambiare. Da un’idea tutta italiana nasce YAMPET, la prima piattaforma digitale per salvare animali in difficoltà in tempo reale, grazie alla forza della tecnologia e al supporto delle persone. Dietro questo progetto ci sono due giovani professionisti – Alfonso Fiorentino, laureato in informatica e Inesa Caserta, laureanda in architettura – uniti dalla passione per gli animali e da un obiettivo chiaro: creare una rete di salvataggio immediato, dove ogni cittadino possa segnalare un caso di abbandono o maltrattamento, e ogni rifugio, volontario o veterinario possa intervenire con rapidità.COS’È YAMPET? YAMPET sarà una piattaforma digitale geolocalizzata che permette a chiunque di: – Segnalare in tempo reale animali abbandonati o in pericolo – Visualizzare su mappa i casi più vicini – Connettersi con rifugi, associazioni, veterinari e volontari – Attivare interventi rapidi e coordinati – Accedere a cartelle sanitarie digitali, adozioni geolocalizzate, e – in futuro – telemedicina veterinariaAIUTACI A CAMBIARE IL DESTINO DI MIGLIAIA DI ANIMALI Per finanziare la fase iniziale di sviluppo abbiamo avviato una raccolta fondi ufficiale. Con la tua donazione ci aiuterai a: – Iniziare e completare lo sviluppo della piattaforma web e mobile – Avviare la sede operativa – Offrire servizi gratuiti ai cittadini e agli animali – Educare la popolazione a riconoscere e segnalare situazioni di pericoloDONAZIONI APERTE QUI:Ogni contributo conta, anche il più piccolo. Condividi questo progetto con i tuoi amici, familiari, colleghi. Diventa parte attiva di un futuro più giusto anche per loro: gli animali che non hanno voce.