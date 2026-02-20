Mugnano del Cardinale, sicurezza rafforzata: in arrivo nuove telecamere sul territorio

MUGNANO DEL CARDINALE – Prosegue e si rafforza il sistema di videosorveglianza sul territorio comunale. L’amministrazione ha infatti annunciato un ulteriore potenziamento nell’ambito del Patto per l’Attuazione della Sicurezza Urbana sottoscritto con la Prefettura di Avellino.

Il progetto prevede l’installazione di 15 nuove telecamere, di cui 5 dotate di tecnologia per la lettura automatica delle targhe. Un sistema avanzato che consentirà un controllo più efficace degli accessi al paese e offrirà un supporto concreto alle attività delle Forze dell’Ordine.

Le nuove apparecchiature andranno ad aggiungersi alle 6 già attivate nei mesi scorsi, ampliando in maniera significativa la copertura del territorio comunale e garantendo un monitoraggio più capillare delle aree sensibili.

Il sistema non sarà utilizzato soltanto per il contrasto alla criminalità, ma anche per la tutela dell’ambiente e del decoro urbano. Le telecamere, infatti, permetteranno di individuare e reprimere eventuali sversamenti illeciti di rifiuti, contribuendo così alla salvaguardia della salute pubblica.

Si tratta di un intervento frutto del lavoro dell’Ufficio Tecnico comunale, che ha curato ogni fase del progetto: dalla pianificazione all’individuazione dei punti strategici, fino all’iter amministrativo necessario per rendere possibile questo investimento.

L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nel garantire maggiore sicurezza e qualità della vita ai cittadini, puntando su strumenti moderni e tecnologie innovative per il controllo e la prevenzione sul territorio.