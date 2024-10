AVELLA. Addio a Giuseppe Barba, “Peppe o’ Robot” della mitica Radio Avella International: un uomo indimenticabile per la comunità

È con profonda tristezza che Avella saluta Giuseppe Barba, venuto a mancare a soli 58 anni. Conosciuto e amato da tanti, Giuseppe ha lasciato un vuoto difficile da colmare, soprattutto per chi lo ha conosciuto durante gli anni d’oro della sua giovinezza. Negli anni ’80, Giuseppe era tra i protagonisti della mitica Radio Avella International, dove era affettuosamente soprannominato “Peppe o’ Robot” per la sua capacità unica di muoversi come un robot. Questo talento originale lo aveva reso una figura iconica e memorabile durante le manifestazioni organizzate dalla radio, che all’epoca rappresentava un punto di ritrovo e di innovazione per la comunità.

Peppe o’ Robot era molto più di un semplice soprannome: era il simbolo di una personalità vivace, dinamica e sempre pronta a coinvolgere gli altri, portando gioia e divertimento ovunque andasse. Le sue performance improvvisate, il modo in cui riusciva a trasformare un momento qualunque in un’occasione di festa e il suo sorriso contagioso sono ricordi indelebili per chi lo ha conosciuto.

Oggi, la comunità piange una delle sue anime più solari e sociali. Giuseppe era un uomo capace di entrare nel cuore delle persone, grazie alla sua innata empatia e alla disponibilità con cui si offriva agli altri. La sua scomparsa lascia una ferita profonda, ma il ricordo del suo entusiasmo e della sua gioia di vivere resterà vivo nei racconti e nei pensieri di chi lo ha amato e apprezzato.

Il rito funebre si terrà domani, 28 ottobre 2024, alle ore 16.00 presso la Chiesa di San Giovanni in Avella. La famiglia ha chiesto di astenersi dall’invio di fiori, invitando invece chi desidera partecipare a ricordare Giuseppe con affetto e rispetto. Dopo la funzione, la famiglia saluterà in chiesa quanti vorranno unirsi a loro in questo doloroso addio.

Un ultimo saluto a un uomo speciale, che continuerà a vivere nel cuore della sua comunità come l’indimenticabile Peppe o’ Robot.