Il Nola domina ma non sfonda: con l’Afragolese finisce 0-0

Ottima prova del Nola 1925 sul campo della capolista Afragolese, ma al termine dei 90 minuti il risultato resta bloccato sullo 0-0. La distanza tra le due squadre era di soli tre punti, e la posta in palio era alta. Come previsto, la partita è cominciata in modo equilibrato, con un primo quarto d’ora caratterizzato da studio reciproco e poche emozioni.

Con il passare dei minuti, però, è il Nola a prendere il comando delle operazioni. Al 20′, la prima occasione arriva per Dell’Orfanello, imbeccato in area da Cassandro: l’estremo difensore dell’Afragolese, Puca, riesce a deviare la palla sulla rete esterna. Solo cinque minuti dopo, i bianconeri si rendono ancora pericolosi: Cacciatore crossa dalla fascia, la difesa respinge e Filosa tenta il tap-in, ma Akrapovic salva sulla linea, evitando il gol.

Al 28′, ci prova Varsi con un tiro a giro, ma ancora una volta è Puca a rispondere con una deviazione in corner. La vera occasione arriva al 31′ per il Nola: Cozzolino serve Filosa in area, che viene atterrato, e l’arbitro assegna un rigore. Dal dischetto va Pozzebon, ma Puca si supera, neutralizzando sia il rigore che il successivo tentativo di Costanzo. Prima dell’intervallo, Melillo tenta ancora di sorprendere il portiere avversario, ma Puca si oppone nuovamente, tenendo l’Afragolese in partita.

I ragazzi di mister Farina rientrano negli spogliatoi con rammarico, ma il secondo tempo inizia con lo stesso spirito combattivo. Passa solo un minuto e Dell’Orfanello scalda ancora i guantoni di Puca, che si distende in tuffo e respinge. Poco dopo, è Pozzebon a far gridare al gol i tifosi, ma il suo colpo di testa non centra la porta.

Nonostante il pressing costante, il Nola non riesce a trovare il vantaggio. All’80’, l’Afragolese ha una grande occasione per segnare: Longo, lasciato libero in area piccola, colpisce clamorosamente alto. All’89’ c’è tempo per un ultimo brivido per il Nola, con un cross di Filosa e una girata di testa di Liccardi che termina fuori di poco.

Con questo pareggio, il Nola resta agganciato al treno per il primo posto e si prepara ad affrontare la Frattese nel turno infrasettimanale di mercoledì.

Dichiarazioni

“Usciamo con tanto rammarico – ha dichiarato mister Farina – abbiamo creato tantissime occasioni e i ragazzi hanno giocato una partita splendida. Il lavoro fatto con il mio staff è stato straordinario e si è visto. Siamo sulla strada giusta: finora abbiamo affrontato squadre di alta classifica, ottenendo risultati molto positivi. Purtroppo, tra infortuni e squalifiche, la rosa è corta e dovremo attivarci sul mercato. Oggi abbiamo giocato sempre per vincere, ma raccogliamo meno di quanto meritavamo. Ora ci aspetta la Frattese, che, nonostante la classifica, è una squadra tosta e darà filo da torcere.”

Il Tabellino

Afragolese: Puca, Akrapovic, Masullo, Nocerino, Amelio, Liccardo (38′ Di Fiore poi sostituito al 77′ da Grezio), Leone, Castro, Longo, Grieco (90′ Legnante), Di Paola (56′ Sicuro). A disposizione: Mola, Dequiec, Testa, Yangba, Di Serio.

Allenatore: Andrea Ciaramella.

Nola 1925: Pellino, Cacciatore, Cassandro, Vitolo (77′ Pepe), Costanzo (73′ Liccardi), Cozzolino, Melillo, Dell’Orfanello, Varsi (93′ De Luca), Pozzebon (85′ Biason), Filosa. A disposizione: Angarelli, Caropreso, Pagano, Parisi, Papa.

Allenatore: Francesco Farina.

Arbitro: Isnardi di Albenga (assistenti Petruzziello di Avellino e Acunzo di Castellammare di Stabia).

Note: ammoniti Masullo, Liccardo, Longo e Nocerino per l’Afragolese; ammoniti Cozzolino e Vitolo per il Nola.