Assoartigiani imprese alla Reggia di Carditello per la Festa dell’Ascensione; una call per la partecipazione delle imprese enogastronomiche.

Assoartigiani Imprese Caserta parteciperà alla Festa dell’ Ascensione celebrata nella Reggia di Carditello grazie all’ iniziativa della Fondazione guidata dal Presidente Luigi Nicolais.

L’ evento che è programmato per sabato 28 e domenica 29 maggio 2022 vedrà una un’antica manifestazione equestre, organizzata sin dal 1792, nel segno dei cavalli della Razza Governativa di Persano e delle rievocazioni storiche.

“La Reggia di Carditello sempre più si pone come hub culturale e di volano per lo sviluppo anche delle piccole imprese artigiane del territorio- afferma il presidente provinciale Nicola De Lucia– per questo Assoartigiani Imprese Caserta sarà presente nella Reggia durante i giorni dell’evento dell’Ascensione con delle attività rivolte a tutti. Stiamo provvedendo ad incentivare la presenza delle aziende soprattutto del comparto enogastronomico a partecipare e a conferire la loro creatività e saper fare per poter accogliere degnamente i tanti partecipanti previsti anche fuori regione, con laboratori, degustazioni, approfondimenti.

Da oggi è operativo sul sito https://www.assoartigianiimpresecaserta.it il modulo per le imprese campane che vogliano usufruire degli spazi e delle attività in via di progettazione a cura dell’ associazione”.

