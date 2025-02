Assemblea Elettiva UNPLI Napoli: appuntamento il 22 febbraio 2025 a Cimitile

Sabato 22 febbraio 2025, dalle ore 10:00 si terrà presso la sala riunioni del Complesso delle Basiliche Paleocristiane in Via Madonelle n. 5 a Cimitile (NA), l’Assemblea Elettiva del Comitato Provinciale UNPLI Napoli, Presidente uscente Luigi Barbati, in cui si procederà all’approvazione del Bilancio Consuntivo 2024, e all’elezione delle cariche dell’Ufficio di Presidenza, del nuovo Presidente Provinciale, dei Consiglieri Provinciali e dei Componenti dell’Organo di Controllo. L’Assemblea Elettiva dell’UNPLI rappresenta da sempre momento di grande partecipazione e confronto nella vita organizzativa delle Pro Loco, fondamentale per la valorizzazione e crescita dei territori e del lavoro svolto quotidianamente a Napoli e nella sua provincia.