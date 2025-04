Angri (SA), raccolta differenziata virtuosa: risparmiati 168mila euro, TARI 2025 in calo

Il Comune di Angri registra un importante traguardo sul fronte della sostenibilità ambientale e della gestione economica dei rifiuti. Dal luglio 2024, grazie al miglioramento della raccolta differenziata, è stato ottenuto un risparmio di 168.000 euro, frutto dell’impegno quotidiano dei cittadini, del lavoro di Angri Eco Servizi e dell’efficacia del nuovo calendario di conferimento.

Un risultato tangibile che si traduce già in un beneficio per le famiglie: la giunta comunale ha approvato la riduzione delle tariffe TARI per il 2025. Un segnale concreto che dimostra come una corretta separazione dei rifiuti porti vantaggi non solo ambientali, ma anche economici.

L’amministrazione invita tutti a continuare su questa strada. Se la collaborazione collettiva proseguirà, i risparmi cresceranno e i benefici diventeranno sempre più evidenti. Un appello chiaro anche a chi ancora non rispetta le regole: il mancato rispetto danneggia l’intera comunità, vanificando gli sforzi di chi opera nel rispetto delle norme.

Angri si dimostra sempre più attenta e responsabile, puntando a un modello di gestione sostenibile e partecipata, dove i risultati premiano l’impegno di tutti.