“1860: La verità” – All’Archivio di Stato di Avellino un viaggio tra i documenti inediti dell’Unità d’Italia

Giovedì 10 aprile prossimo, alle ore 17:00, si terrà il terzo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”.

In tale occasione si presenterà il volume 1860: LA VERITÀ. Da centinaia di documenti inediti, i veri “come e perché” dell’impresa garibaldina e dell’Unità d’Italia, di Antonio Formicola e Claudio Romano.

La presentazione sarà introdotta da Lorenzo Terzi, direttore dell’Archivio di Stato di Avellino, che dialogherà con uno degli autori, lo storico Claudio Romano.

L’ingresso è libero.

Antonio Formicola e Claudio Romano sin dal 1977 hanno ininterrottamente condotto ricerche presso archivi e biblioteche pubbliche e private, nonché istituzioni museali in Italia e all’estero.

Sono autori di varie decine di articoli, nonché di alcuni supplementi monografici, per la Rivista Marittima. Hanno inoltre realizzato documentari video e saggi di fondamentale importanza sulla storia della Marina borbonica, come La fabbrica delle navi (Electa Editore) e L’industria navale di Ferdinando II di Borbone (Fiorentino Editore).

In 1860. LA VERITÀ, Formicola e Romano hanno trascritto integralmente centinaia di documenti tratti in grandissima parte dall’Archivio Borbone, conservato presso l’Archivio di Stato di Napoli. Questa imponente mole di informazioni, per lo più inedite, permette ai lettori di farsi un’idea su ciò che è realmente avvenuto e sugli effettivi motivi che hanno determinato quell’eccezionale complesso di eventi politici, storici, economici e militari che va sotto il nome di “Unità d’Italia”.

Alla fine del volume Formicola e Romano hanno inserito un capitolo di “considerazioni finali” in cui sono riportate le loro valutazioni, frutto dell’analisi di tutti i documenti studiati e pubblicati.