Il Questore di Avellino dona un Addobbo Natalizio al Convitto Nazionale per “Il Pino Irpino”

Stamattina, 12 dicembre 2024, alle ore 11.30, il Questore di Avellino, Dr. Pasquale Picone, insieme alla Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Dr.ssa Fiorella Pagliuca, e alla Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco, arch. Maria Angelina D’Agostino, è stato ospite presso il Convitto Nazionale di Avellino. Ad accoglierli il Rettore Dirigente Scolastico, Prof. Attilio Lieto, per un evento speciale: la donazione di uno splendido addobbo natalizio all’Associazione “Irpinia ti Voglio Bene”.

L’addobbo va ad arricchire l’albero natalizio de Il Pino Irpino, allestito dallo scorso fine settimana nello storico giardino del Convitto. Quest’anno, l’iniziativa de Il Pino Irpino ha visto una carovana di giovani attraversare la provincia di Avellino in sole 60 ore per raccogliere decorazioni natalizie e sostenere famiglie in difficoltà, non solo in Irpinia, ma anche oltre i confini provinciali.

La decorazione offerta dalla Questura simboleggia unione, speranza e impegno sociale, valori condivisi dal progetto Il Pino Irpino e dal Convitto Nazionale, sempre attento a collaborare attivamente con il territorio.

Un’Accoglienza Speciale per le Autorità

La giornata ha visto anche il coinvolgimento diretto degli alunni del Convitto. Una delegazione degli studenti della Secondaria di I grado e del Liceo Europeo ha accolto le autorità con un emozionante flash mob all’ingresso principale su Corso Vittorio Emanuele. La performance, ricca di energia e allegria, ha portato un’ondata di spirito natalizio, celebrando la gioia del donare e del condividere.

L’iniziativa è stata un successo, consolidando il legame tra istituzioni, scuola e associazioni locali, e dimostrando come gesti simbolici possano diffondere valori di solidarietà e comunità in occasione delle festività natalizie.