Pagani (SA) – Inaugurata la nuova sala operativa Papa Charlie: tecnologia e impegno per la sicurezza del territorio

Il 6 aprile 2025, Pagani ha ospitato un evento significativo per la comunità locale: l’inaugurazione della nuova sala operativa dell’Associazione Papa Charlie. L’assemblea dei volontari e soci ha segnato l’inizio di una giornata di grande emozione, con il taglio del nastro di una struttura all’avanguardia, dotata di strumentazioni avanzate per il monitoraggio h24 del patrimonio boschivo e per garantire spazi adeguati in caso di emergenza.

La nuova sala operativa, realizzata grazie al contributo di Italiana Assicurazioni Spa e di Francesco Saverio del Forno, Agente Generale di Italiana Assicurazioni, rappresenta un passo importante nella protezione del territorio. La struttura permetterà di monitorare in modo continuo e tempestivo le aree a rischio, rendendo il lavoro dei volontari ancora più efficiente e sicuro.

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali, tra cui l’area manager Sud ed Isole di Italiana Assicurazioni, Armando Ciociola, l’onorevole Alberico Gambino, il sindaco di Pagani Lello De Prisco, il presidente del consiglio comunale Gerardo Palladino e l’assessore alla Protezione Civile Pietro Sessa. Oltre alle autorità, sono stati presenti anche i volontari dell’Associazione Papa Charlie, i Vigili del Fuoco e diversi amici e sostenitori, che hanno contribuito con il loro impegno a raggiungere questo importante traguardo.

L’Associazione Papa Charlie, con il lavoro instancabile dei suoi membri, ha sempre dimostrato una grande dedizione alla sicurezza e al benessere della comunità. La nuova sala operativa è un ulteriore passo verso l’efficienza nella gestione delle emergenze e nella protezione del territorio, grazie al continuo impegno di tutti i volontari. Con questa struttura, l’Associazione è ora ancora meglio attrezzata per affrontare le sfide che il futuro potrà presentare, garantendo maggiore sicurezza per la comunità e per il patrimonio naturale.