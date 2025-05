Altavilla Irpina (AV)- Auto in fiamme nella notte.

Notte burrascosa per alcuni residenti di un complesso residenziale di Altavilla Irpina, che nella notte tra il 28 e il 29 maggio hanno assistito all’intensa combustione di un autoveicolo. L’ auto, un’Alfa Romeo, era parcheggiata all’interno di una piazza adiacente alla centralissima Via Capone, circondata da edifici residenziali. Il veicolo sembra aver preso fuoco poco prima della mezzanotte, lambendo e danneggiando anche alcune automobili in sosta nelle vicinanze. Tempestivo l’intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, che hanno spento rapidamente le fiamme evitando che il rogo si propagasse. Ancora da chiarire le cause dell’incendio.