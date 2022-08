ALMANACCO DEL GIORNO. Domenica, 7 Agosto 2022

S. GAETANO DA T.

Settimana n. 31

Giorni dall’inizio dell’anno: 219/146

A Roma il sole sorge alle 05:11 e tramonta alle 19:21 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 05:14 e tramonta alle 19:43 (ora solare)

Luna: 15.28 (lev.)

Proverbio del giorno:

Il sol d’agosto, inganna la massara nell’orto.

Aforisma del giorno:

La distinzione delle classi sociali, come la intendono i nobili che danno un valore al titolo, non esiste più. L’intelligenza governa e governerà irresistibilmente per l’avvenire (M. Lesiona)