Allarme scabbia in una scuola media di Eboli: scattano le misure di prevenzione

Paura tra genitori e studenti di una scuola media di Eboli, dove è stato segnalato un caso di scabbia che ha subito fatto scattare le procedure di prevenzione previste. A risultare affetto dalla malattia è uno studente dell’istituto, mentre al momento non risultano altri contagi tra compagni e personale scolastico. L’allerta resterà alta nei prossimi giorni, durante i quali saranno monitorati eventuali sintomi compatibili con la patologia.

La dirigente scolastica, informata immediatamente del caso, ha disposto la sanificazione dell’aula frequentata dallo studente e ha attivato tutte le misure di profilassi. Attraverso una comunicazione ufficiale, le famiglie sono state invitate a prestare attenzione alla possibile comparsa di lesioni cutanee o altri segni riconducibili alla scabbia e, in caso di sospetto, a rivolgersi tempestivamente al medico di famiglia o al pediatra.

L’istituto continuerà a vigilare sulla situazione per garantire la sicurezza di tutti gli studenti e prevenire eventuali contagi, confermando la massima attenzione alla tutela della salute nella comunità scolastica.