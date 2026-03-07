Ariano Irpino, convegno sul Futuro Urbano per un centro storico vivibile.

Ieri sera 6 marzo 2026 ad Ariano Irpino, è proseguita la serie di convegni e tavoli di progettazione partecipata per le linee guida del P.U.A. del centro storico, promossa dall’Amministrazione comunale di Ariano Irpino, “ Assessorato all’urbanistica “.

La serie di convegni, tutti svoltisi presso la sala Convegni del Muse Civico e della Ceramica ( Palazzo Forte ) era iniziata il 3 marzo scorso e proseguiti nei giorni 4 – 5 – 6 e si concluderà domani sabato 7 marzo alle ore 10:30, sul tema “ rigenerazione urbana attraverso la valorizzazione del sistema piazze “.

Hanno preso parte come relatori :

Grazia Vallone – Vice Sindaco e Assessore all’Urbanistica del Comune di Ariano Irpino.

Pio Castiello – Architetto progettista del Piano Urbanistico Comunale PUC di Ariano Irpino.

Luciano Baviello – Responsabile Ufficio piano P.U.A. Centro Storico.

Veronica Vitillo – Componente Ufficio P.U.A. Centro Storico.

Dopo i saluti di rito da parte del Vice Sindaco Vallone, ai presenti in sala, per la maggior parte di essi tutti tecnici e impresari edili dell’interland arianese, è iniziata la discussione , che si è protratta sino a tarda serata, con gli interventi dei rapprsentanti dei vari Ordini Professionali.

Nel parterre abbiamo notato: l’ Assessore Marco Riccio – del Comune di Ariano Irpino, l’Architetto Gaetano Bevere, il Geometra Antonio Santosuosso – Presidente Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Avellino e il Geometra Guido Riccio.

L’evento è stato patrocinato dai vari ordini professionali : Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ariano Irpino – Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino – Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Avellino – Ordine dei Geologi della Campania – Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Avellino – ANCE di Avellino e ANCE Giovani di Avellino.

Nel corso dell’evento, è stato presentato il rilievo aerofotogrammetrico del “ Casalino “.

Carmine Martino