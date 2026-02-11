Al via “L’Ape fa cose” il concorso di Legambiente Avellino quest’anno è dedicato al tema della pace

Torna il concorso di Legambiente Avellino rivolto ai bambini fino a 11 anni. Termine ultimo per l’invio dei disegni e delle opere artistiche 5 maggio

Al via la VI edizione del concorso “Ape fa cose” promosso da Legambiente Avellino – L’Alveare, dedicato alle bambine e ai bambini della provincia. Dopo aver affrontato negli anni scorsi temi legati all’ambiente e alla sostenibilità, l’associazione sceglie quest’anno un messaggio universale e quanto mai attuale: la pace.

“La pace è un valore che si costruisce ogni giorno, attraverso piccoli gesti, rispetto reciproco e cura degli altri e dell’ambiente”, spiegano dal circolo cittadino. Educare alla pace significa promuovere il dialogo, l’inclusione, la solidarietà e la convivenza civile, partendo proprio dalle nuove generazioni. In un tempo segnato da conflitti e divisioni, è fondamentale offrire ai più piccoli strumenti per immaginare e costruire un mondo più giusto e armonioso.

I partecipanti saranno chiamati a esprimere la propria creatività attraverso un disegno o un’opera artistica ispirata al tema della pace. L’unica regola fondamentale resta la presenza di almeno un’ape nell’elaborato: simbolo dell’equilibrio degli ecosistemi, della cooperazione e segno distintivo del circolo Legambiente Avellino. L’ape, con il suo instancabile lavoro di squadra, diventa così metafora di una comunità che cresce e prospera solo quando tutti collaborano nel rispetto reciproco.

Potranno partecipare tutte le bambine e i bambini fino a 11 anni residenti nella provincia di Avellino. Le opere dovranno essere inviate entro il 5 maggio, secondo le modalità indicate nel regolamento ufficiale.

La premiazione si terrà il 20 maggio, in occasione della Giornata Mondiale delle Api, una ricorrenza particolarmente significativa per il circolo, che celebra in quella data anche un nuovo anno di attività sul territorio.

L’invito è rivolto a scuole, famiglie, insegnanti e associazioni: partecipare significa contribuire a diffondere un messaggio positivo, stimolare la creatività dei più piccoli e ribadire l’importanza dell’impegno collettivo per una società più pacifica e sostenibile.

Per maggiori informazioni sul concorso e sulle modalità di partecipazione è possibile consultare le pagine social ufficiali di Legambiente Avellino – L’Alveare.

https://www.facebook.com/gruppovolontarilegambienteav

https://www.instagram.com/legambienteavellino_alveare/