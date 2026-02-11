Allerta vento: raffiche tempestose attese nella giornata di domani

Condizioni meteorologiche in deciso peggioramento nelle prossime ore, con particolare attenzione ai venti che interesseranno gran parte del territorio regionale. Secondo le elaborazioni dei modelli previsionali ad alta risoluzione, nella giornata di domani sono attese raffiche di vento di forte intensità, soprattutto nelle ore centrali della giornata.
Le correnti, provenienti dai quadranti occidentali, potranno raggiungere valori tipici di tempesta, con velocità superiori ai 118 km/h. Le situazioni più critiche sono previste lungo i rilievi appenninici, dove non si esclude il superamento dei 140-150 km/h nelle aree di crinale e nei punti maggiormente esposti.
Le autorità raccomandano la massima prudenza, in particolare negli spostamenti, nelle aree montane e nelle zone esposte al vento forte, invitando cittadini e automobilisti a prestare attenzione a possibili cadute di rami, oggetti e strutture leggere.
Il monitoraggio delle condizioni meteo resterà costante anche nelle prossime ore, con eventuali aggiornamenti qualora si rendessero necessari ulteriori avvisi di sicurezza.