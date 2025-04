Aiello del Sabato: incendio distrugge auto in strada, indagano i Carabinieri

Nella nottata in Aiello Del Sabato (AV), i Carabinieri sono intervenuti presso Viale Unità D’Italia, dove si era sviluppato un incendio che ha distrutto parzialmente un’autovettura parcata in strada. Le fiamme sono state spente dai Vigili Del Fuoco di Avellino.

Nessun ferito. Danno da quantificare. Il titolare dell’auto ha escluso di aver ricevuto minacce o richieste estorsive. Sul posto, vicino al veicolo sono state rinvenute e sequestrate due bottiglie in plastica vuote che emanavano odore di benzina. In corso acquisizioni immagini videosorveglianza pubblica e privata in zona.

Procedono i Carabinieri della Compagnia di Solofra in sinergia con i militari della Stazione di Aiello del Sabato.