Montemarano Sicura: La Regione Campania Investirà 3,7 Milioni di Euro per Mettere in Sicurezza l’Area Grotti-Saraceno

Il Comune di Montemarano celebra un’importante conquista grazie al nuovo finanziamento di circa 3,7 milioni di euro stanziato dalla Regione Campania per la mitigazione del rischio idrogeologico. Il finanziamento sarà utilizzato per mettere in sicurezza l’area Grotti-Saraceno, da sempre vulnerabile a frane e smottamenti. Un intervento cruciale che prevede il consolidamento dell’intero versante fino a contrada Canali, garantendo così la protezione di un ampio territorio e dei suoi abitanti.

Questo progetto è parte di un piano complessivo di sicurezza del territorio che ha visto anche il completamento imminente dei lavori di mitigazione a Cortecorbo, altro punto critico del comune. Il sindaco di Montemarano, Beniamino Palmieri, ha voluto ringraziare pubblicamente i tecnici e le ditte coinvolte, il cui impegno ha permesso di raggiungere questo traguardo importante.

In particolare, il sindaco ha rivolto un sentito ringraziamento a Enzo Alaia, consigliere regionale, per l’indispensabile supporto nella realizzazione di questo progetto. Palmieri ha anche esteso il suo apprezzamento ai dipendenti comunali e agli amministratori locali per l’ottimo lavoro svolto, sottolineando che il buon lavoro paga sempre e porta a risultati concreti.

Con questo intervento, la Regione Campania dimostra il suo impegno continuo nella tutela del territorio, contribuendo a garantire la sicurezza della comunità e la salvaguardia dell’ambiente. Un passo importante per il futuro di Montemarano, che avrà così maggiore protezione contro i rischi idrogeologici.