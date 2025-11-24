Affluenza alle urne a Sirignano e Sperone– aggiornamento delle ore 13:30

Affluenza stabile anche a Sirignano, dove il rilevamento delle ore 13:30 restituisce un quadro di partecipazione in linea con gli altri comuni del Mandamento. La percentuale complessiva si attesta al 46%, confermando un avvio regolare della giornata elettorale.

Nel dettaglio, la Sezione 1 registra 377 votanti su 836 elettori, con un’affluenza pari al 45,1%. Leggermente più alta la partecipazione nella Sezione 2, dove si contano 421 votanti su 866 elettori, per una percentuale del 48,6%.

La Sezione 3 mantiene un andamento simile, con 417 votanti su 865 elettori, corrispondenti al 48,2%.

Nel complesso, sono 1215 i cittadini che hanno espresso il proprio voto entro le ore 13, su un totale di 2567 elettori.

L’evoluzione del dato nelle prossime ore sarà decisiva per comprendere il ritmo dell’affluenza: la fascia pomeridiana, tradizionalmente più dinamica, potrebbe incidere significativamente sul risultato finale.

A SPERONE il numero degli elettori che si sono recati alle urne fino alle ore 13 di oggi, nelle tre sezioni del Comune di Sperone, sono già 1.522 i cittadini che hanno votato.

Ecco il dettaglio sezione per sezione:

Sezione 1: 550 votanti

Sezione 2: 569 votanti

Sezione 3: 403 votanti

Sarà l’ultimo aggiornamento pomeridiano a chiarire meglio l’andamento dell’affluenza finale.