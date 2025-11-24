Affluenza alle urne a Mugnano del Cardinale e Quadrelle – aggiornamento delle ore 13 a due ore dalla chiusura dei seggi

A Mugnano del Cardinale, l’affluenza alle urne fa registrare un dato complessivo del 46% alle ore 13, a soli due ore dalla chiusura dei seggi. Un risultato che conferma partecipazione in linea con le precedenti consultazioni del 2019.
Nel dettaglio, la Sezione 1 583 votanti su 1168 elettori, pari al 49,9%. Più contenuto invece il dato della Sezione 2, che raggiunge il 40,9%, con 385 votanti su 941 elettori.
La Sezione 3 si mantiene su livelli intermedi con 531 votanti su 1131 elettori e un’affluenza del 46,9%, mentre la Sezione 4 registra 663 votanti su 1410 elettori, attestandosi al 47%.
Complessivamente, sono stati 2063 i cittadini che si sono recati alle urne entro le 13, su un totale di 4650 elettori.
A Quadrelle invece alle ore 13 di oggi si registrano 808 votanti, portando la partecipazione al 46,7%. Un dato in crescita rispetto alle rilevazioni di ieri e che conferma un trend positivo verso una partecipazione complessiva in lineacon la media dei comuni dell’area.
Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili nel pomeriggio a chiusura dei seggi, quando si potrà valutare più chiaramente l’andamento generale del voto.