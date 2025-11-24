NAPOLI – Il Presidente Mattarella inaugura l’anno accademico della Facoltà Teologica

Giovedì 27 novembre, alle ore 18.00, presso la Sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (PFTIM), a Napoli, in viale Colli Aminei 2, avranno luogo i lavori per l’inaugurazione dell’anno accademico 2025-26, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Gran Cancelliere della PFTIM e arcivescovo metropolita di Napoli, Cardinale Domenico Battaglia.

«Sento dal profondo del mio cuore il bisogno di ringraziare coloro che hanno reso possibile questo incontro: tutte le autorità civili e religiose, quelle accademiche, il personale della Facoltà Teologica, ma soprattutto i nostri studenti e le nostre studentesse che nella quotidianità testimoniano il valore del lavoro umile e silenzioso. Abbiamo tutti lavorato insieme. è proprio la teologia che ci insegna a pensare insieme, perché essa è spazio sacro in cui tutti possono dialogare e trovare il senso della propria vita. È l’insegnamento di Gesù che accoglieva tutti e si poneva in ascolto di tutti, perché potessero riconoscerLo come via, verità e vita» ha dichiarato il Preside della PFTIM, Don Francesco Asti. «I nostri ragazzi e le nostre ragazze – ha concluso il Preside Asti – vivono profondamente gli anni dello studio teologico, avvertendo la bellezza dello stare insieme per edificare la Chiesa di Gesù Cristo. Sono figli e figlie delle nostre terre che amano portare segni di speranza là dove vi è povertà, sotto ogni punto di vista. La presenza tra noi del Presidente Mattarella è anch’essa segno che ci aiuta e sostiene nell’annuncio della speranza per la nostra gente. Una speranza che si fa viva e concreta nella vicinanza».