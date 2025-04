Cellole celebra l’autonomia comunale: nasce “Piazza 21 Aprile 1970”Il sindaco Guido Leone annuncia la nuova piazza dedicata alla storica conquista cellolese

Cellole (CE) – «Oggi è un giorno triste per la perdita del Santo Padre. Ma Papa Francesco ci ha insegnato che la storia va valorizzata e bisogna dire sempre grazie». Con queste parole, il sindaco di Cellole, Guido Leone, ha aperto un toccante messaggio rivolto alla comunità in una giornata di lutto universale, unendo però al dolore anche un importante momento di memoria e speranza.

Il primo cittadino ha voluto rendere omaggio a quanti, il 21 aprile 1970, scesero in strada a Cellole per rivendicare con determinazione il diritto all’autonomia comunale. Un giorno storico, che segnò la nascita ufficiale del Comune di Cellole e che oggi, a distanza di 55 anni, viene ricordato con un gesto concreto e carico di significato.

«In questa serata – ha proseguito Leone – il mio pensiero va agli Uomini e alle Donne che quel 21 Aprile 1970 erano in strada a Cellole ottenendo l’Autonomia Comunale. Una vittoria di un Popolo straordinario».

Proprio in segno di riconoscenza verso quella pagina fondamentale della storia locale, la giunta comunale ha deliberato nei giorni scorsi la proposta di intitolazione di una nuova area pubblica: “Piazza 21 Aprile 1970 – Autonomia Comunale di Cellole”. La nuova piazzetta sorgerà entro la fine dell’anno, con l’inizio dei lavori già programmato.

Un progetto che mira a restituire ai cittadini un luogo simbolico e di aggregazione, che custodisca la memoria di un passato che ha dato forma al presente. Un tributo alla dignità, al coraggio e all’identità cellolese, che diventerà presto uno spazio vivo e condiviso, nel cuore del paese.

Un’iniziativa fortemente voluta dal sindaco e dall’amministrazione comunale, per ribadire che la storia non è solo un ricordo, ma una radice da onorare e da far fiorire.