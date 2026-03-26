Addio a Beppe Savoldi, storico attaccante del Napoli

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Beppe Savoldi, ex centravanti che ha lasciato un segno importante nella storia di squadre come Napoli, Bologna e Atalanta. Si è spento all’età di 79 anni.

Savoldi è stato uno degli attaccanti più rappresentativi del calcio italiano degli anni ’70 e ’80, apprezzato per il suo talento sotto porta e per la sua personalità in campo. Nel corso della sua carriera ha vestito maglie prestigiose, diventando un punto di riferimento per tifosi e compagni di squadra.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione tra familiari, amici e appassionati di calcio. I suoi cari lo ricordano come una figura importante non solo nello sport, ma anche nella vita privata, sottolineando i valori e l’affetto che ha sempre trasmesso.

Un pensiero di gratitudine è stato rivolto anche al personale sanitario che lo ha assistito negli ultimi momenti, accompagnandolo con cura e attenzione.

Savoldi lascia un ricordo indelebile nel panorama calcistico italiano e nella memoria di chi lo ha conosciuto, dentro e fuori dal campo.