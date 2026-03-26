Cervinara, domani la processione della Vergine Addolorata: fede e tradizione nel cuore del paese

Domani, 27 marzo 2026, Cervinara vivrà uno dei momenti più intensi e sentiti dell’anno con le solenni celebrazioni in onore della Vergine Addolorata, patrona e simbolo di fede per l’intera comunità.

Il venerdì che precede la Domenica delle Palme, nel centro caudino, non è mai un giorno qualunque. È l’appuntamento atteso con devozione da generazioni, il giorno in cui l’antica immagine della Madonna Addolorata lascia il santuario diocesano per incontrare il suo popolo, in un clima di raccoglimento, preghiera e profonda emozione.

È il tempo dell’affidamento e della speranza, ma anche del legame forte che unisce i cervinaresi alla propria terra. Non solo chi è presente, ma anche chi vive lontano segue con partecipazione questo momento, attraverso immagini e dirette, mantenendo vivo un rapporto che va oltre le distanze.

La processione partirà dal santuario, scendendo lungo lo scalone recentemente riqualificato, per poi attraversare via San Gennaro fino a raggiungere piazza Regina Elena, dove ad attendere la Vergine ci sarà una folla di fedeli.

Proprio in piazza si rinnova ogni anno uno dei momenti più suggestivi: l’incontro tra la statua dell’Addolorata e il suo popolo. Il volto della Vergine, segnato dal dolore ma allo stesso tempo carico di dolcezza, rappresenta per molti un segno di conforto e speranza.

Una tradizione che si rinnova nel tempo e che continua a rappresentare un punto fermo per la comunità, capace di unire fede, identità e appartenenza in un unico, grande momento collettivo.