Accordo per i lavoratori agricoli e florovivaisti in provincia di Avellino

Firmato il nuovo Contratto Provinciale di Lavoro (CPL) per i lavoratori agricoli e florovivaisti della provincia di Avellino, un’intesa che riflette le crescenti necessità del settore e introduce sostanziali miglioramenti per le condizioni di lavoro.

L’accordo prevede un incremento salariale complessivo del 6%, con aumenti graduali che compensano l’inflazione e assicurano un adeguato riconoscimento economico ai lavoratori del comparto. Tra le novità, un sistema di premi legato alla produttività, mirato a incentivare il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

L’intesa è stata siglata da Confagricoltura, Coldiretti, CIA e i sindacati Fai Cisl Irpinia-Sannio, Uila Uil Avellino-Benevento, Cgil Flai Avellino-Benevento.

Angelo Frattolillo, presidente di Confagricoltura Avellino, ha commentato con soddisfazione l’accordo, sottolineando l’impegno di tutte le parti nel migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei dipendenti agricoli: “Questo rinnovo è un passo avanti per superare le difficoltà del settore e rappresenta una risposta concreta per migliaia di lavoratori e per il futuro dell’agricoltura locale”.