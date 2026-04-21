Monteforte Irpino, educazione e inclusione al centro: presentato il progetto per un turismo ecosostenibile (foto)

Grande partecipazione a Monteforte Irpino per l’evento conclusivo del progetto “Attività educative per un turismo ecosostenibile”, un’iniziativa che ha coinvolto istituzioni, scuola e comunità in un percorso condiviso di crescita e valorizzazione del territorio.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto sui temi dell’educazione, dell’inclusione e dello sviluppo sostenibile, confermando l’attenzione dell’amministrazione comunale verso politiche capaci di coniugare ambiente, formazione e opportunità per il futuro.

All’appuntamento hanno preso parte numerose autorità e rappresentanti istituzionali, tra cui il sindaco Fabio Siricio, l’assessore alla Pubblica Istruzione Francesca De Santis, la dirigente scolastica Filomena Colella e la dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino Fiorella Pagliuca. Presenti anche il presidente del Parco del Partenio Francesco Iovino, Luigi Iozzoli e Francesca Fusco, mentre le conclusioni sono state affidate all’assessore regionale alle Politiche Sociali e alla Scuola Andrea Morniroli.

Il progetto ha previsto diverse attività formative, a partire dal coinvolgimento degli studenti dell’Istituto Comprensivo “S. Aurigemma”, fino all’inaugurazione di un nuovo percorso inclusivo nei giardini di Palazzo Loffredo. Un’iniziativa che testimonia la volontà del Comune di investire concretamente in un modello di sviluppo attento alle persone e all’ambiente.

Importante anche il rafforzamento della collaborazione con il Parco del Partenio, con nuove progettualità già in fase di sviluppo. Tra queste, la realizzazione di un hub turistico informativo nei pressi dell’area adiacente alla Pineta di San Martino, destinato a diventare un punto di riferimento per visitatori e cittadini.

Tra le presenze significative della giornata anche quella dell’attore Walter Lippa, noto al grande pubblico per la sua partecipazione alla fiction Gomorra. Proprio con lui, il Comune di Monteforte Irpino sta lavorando alla creazione di una scuola di cinema, ulteriore segnale di apertura verso nuove opportunità culturali e formative.

Monteforte Irpino si conferma così una realtà dinamica e in crescita, capace di costruire il proprio futuro attraverso rete, innovazione e inclusione, puntando su progetti concreti e su una visione condivisa del territorio.