Campania, lo sport al centro: 2,5 milioni di euro per 108 iniziative su tutto il territorio

Un investimento significativo, una scelta chiara e un segnale forte: la Regione Campania rilancia con decisione il ruolo dello sport come motore di crescita sociale, culturale ed economica. Con la pubblicazione della graduatoria per i finanziamenti 2026, prende forma un piano che coinvolge l’intero territorio regionale, sostenendo ben 108 iniziative sportive.

Sul piatto ci sono complessivamente 2,5 milioni di euro, destinati a progetti che vanno ben oltre la semplice attività sportiva. L’obiettivo è infatti quello di promuovere inclusione sociale, parità di genere, partecipazione giovanile e integrazione tra culture diverse, facendo dello sport uno strumento concreto di coesione e sviluppo.

La scelta della Regione è netta: sostenere tutte le iniziative ritenute ammissibili, valorizzando le idee e le progettualità nate direttamente sui territori. Un approccio che punta a rafforzare il legame tra istituzioni e comunità locali, offrendo risposte rapide e diffuse al mondo sportivo campano.

Particolare rilievo assume il capitolo dedicato a Napoli, designata Capitale Europea dello Sport 2026. Alla città sono stati destinati oltre 623mila euro, a testimonianza dell’importanza strategica dell’evento e del ruolo che Napoli è chiamata a svolgere come vetrina internazionale dello sport.

L’intervento si inserisce in una visione più ampia, che riconosce nello sport non solo un’attività ricreativa, ma un vero e proprio strumento di crescita collettiva. Un ambito capace di generare opportunità, favorire l’inclusione e contribuire al benessere delle comunità.

Con questo finanziamento, la Regione Campania conferma dunque la volontà di investire in maniera concreta e strutturata nello sport, puntando su un modello che unisce partecipazione, territorio e sviluppo. Un segnale forte che guarda al futuro e che rafforza il ruolo dello sport come pilastro della vita sociale campana.