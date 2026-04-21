Napoli: riapre il Cimitero delle Fontanelle

La “Marcia di Comunità ” ha sfilato lo scorso 18 aprile a Rione Sanità per celebrare la riapertura del Cimitero delle Fontanelle.

Le parole del sindaco Gaetano Manfredi sottolineano l’orgoglio di questa conquista: “ Oggi restituiamo un luogo simbolo della nostra città a chi lo ama e lo vive”.

Il cimitero è detto anche “Museo delle Capuzelle” e sarà affidato alla gestione della Cooperativa La Paranza. Per accedere sarà necessario acquistare un biglietto, ma per i residenti sarà gratuito.

Il cimitero custodisce oltre 40.000 defunti, per lo più persone povere. Nel 1969 fu proibito dall’arcivescovo di Napoli Corrado Ursi il cosiddetto culto delle “capuzelle” perché considerato pagano.

Ma in cosa consisteva? Si trattava di prendersi cura di uno specificato teschio ( la Capuzella) per riceverne in cambio dei numeri da giocare d’azzardo.

Il nome ufficiale, “Fontanelle” si spiega alla luce del fatto che anni prima in quella zona vi erano delle sorgenti d’acqua.

Quando visitarlo? Dal lunedì alla domenica, fatta eccezione per mercoledì e il 25 dicembre, dalle 10 alle 18. Il lunedì e il venerdì per i fedeli sarà possibile accedere un’ora prima.