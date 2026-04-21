“Pensare DC”, a Roma la proiezione del docufilm su De Mita: riflessioni su politica e storia

Un’occasione di confronto e memoria per rileggere una delle figure più significative della politica italiana del Novecento. Lunedì 11 maggio, alle ore 19.30, presso il Cinema Caravaggio di Roma, si terrà la proiezione del docufilm “De Mita, l’animale politico”, diretto da Carmine Caracciolo e Roberto Flammia.

L’iniziativa rientra nel ciclo “Pensare DC”, un percorso culturale volto ad approfondire il ruolo e l’eredità della Democrazia Cristiana nella storia politica italiana, attraverso momenti di riflessione e dibattito.

Il docufilm ripercorre la figura di Ciriaco De Mita, protagonista della vita politica nazionale per decenni, offrendo uno sguardo attento sulla sua visione, sulle dinamiche del potere e sul contesto storico in cui ha operato. Un racconto che si intreccia con le trasformazioni del Paese e con le evoluzioni della politica italiana.

Al termine della proiezione è previsto uno spazio di confronto e riflessione, che consentirà al pubblico di approfondire i temi emersi e di interrogarsi sull’attualità del pensiero politico legato all’esperienza della Democrazia Cristiana.

L’evento è promosso dal Centro Studi “La Parabola” e da “The Skill”, realtà impegnate nella diffusione della cultura politica e nella promozione del dibattito pubblico.

Un appuntamento che si rivolge non solo agli studiosi e agli appassionati di politica, ma anche a chi desidera comprendere meglio le radici e le evoluzioni del sistema politico italiano, attraverso la figura di uno dei suoi protagonisti più influenti.