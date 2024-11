Forino (Av): Prende il via “IO LEGGO PERCHÉ” la spumeggiante iniziativa Culturale messa in campo dall’ IC. Serino – Forino e la Cartolibreria Il Cappellaio Matto.

Quest’anno, per la prima volta, anche la Scuola di Forino partecipa al progetto nazionale di promozione della lettura *#ioleggoperché*, grazie al prezioso gemellaggio con la Cartolibreria *Il Cappellaio Matto* e la sua referente, la dott.ssa Rosalia Spolverino. Questa grande iniziativa, sostenuta dalla piattaforma www.ioleggoperche.it, mobilita i lettori di tutta Italia con il supporto di librerie, scuole, università, biblioteche ed editori. L’obiettivo è arricchire e potenziare le biblioteche scolastiche, invitando i cittadini a donare libri alle scuole aderenti, acquistandoli nelle librerie associate. Il progetto è partito il 9 novembre e si concluderà il 17 novembre.

A Forino, la manifestazione è cominciata sabato 9 novembre, presso la cartolibreria *Il Cappellaio Matto*, con una serie di letture animate a cui hanno partecipato sei mamme. Insieme alla dott.ssa Rosalia Spolverino, le mamme hanno letto e animato *Nel Paese delle Pulcette* di Beatrice Alemagna, regalando un’esperienza di lettura coinvolgente e divertente.

Lunedì 11 novembre, dalle 11:00 alle 12:00, presso la Scuola Primaria di Forino “Gennaro Vespucci”, si terrà l’inaugurazione ufficiale dell’evento *#ioleggoperché*. A dare il via saranno Monica e Patrizia Lo Russo, rispettivamente docente e illustratrice, che leggeranno e interpreteranno due delle loro opere: *La mia divina avventura*, una riscrittura per bambini della *Divina Commedia*, e *Teodoro e il destino della Terra*. Successivamente, alle 12:15, le autrici raggiungeranno il plesso di Celzi per condividere queste storie anche con i bambini della scuola Laudati.

Mercoledì 13 novembre alle 14:30, sarà ospite alla scuola dell’infanzia “G. Rodari” di Forino il prof. Antonio De Feo, che, accompagnato dalla sua bambolina Sofia, racconterà la storia di *Sofia e il magico Filo*. Giovedì 14 novembre, sempre dalle 14:30, De Feo riproporrà la storia alla scuola dell’infanzia di Celzi.

Il pomeriggio di venerdì 15 novembre, alle 15:00, la Scuola Primaria “G. Vespucci” accoglierà il gruppo teatrale *Talento Zero* che metterà in scena una lettura teatralizzata de *La gatta Cenerentola* di Basile, coinvolgendo anche alcuni bambini che reciteranno accanto agli attori.

Giovedì 14 novembre, presso la Scuola Secondaria Picella, Paolo D’Amato tratterà temi storici legati al sito *Saluti da Forino*, e venerdì 15 novembre, sempre alla scuola Picella, Antonio Galetta presenterà il suo libro *Forino*.

Sabato 16 novembre, l’evento si concluderà con il contest “Letture a Castello”, nel suggestivo borgo medievale di Forino. La mattina, a partire dalle 9:30, in collaborazione con *Pro Castello APS* e l’associazione culturale *Prospettive*, si terrà una visita guidata del borgo. Il tour, che partirà da Piazzetta Castello alle 10:00, condurrà i partecipanti tra le rovine del castello medievale fino al santuario di San Nicola, testimonianza del passaggio bizantino. Questa passeggiata, promossa dall’Istituto Italiano Castelli (IIC), terminerà intorno alle 12:00.

Nel pomeriggio, dalle 16:00 alle 18:00, il borgo si trasformerà in uno spazio di letture ad alta voce. A introdurre il contest saranno Rosalia Spolverino e Fabio Galetta, che leggeranno *Otto e Rino* di Sergio Olivotti e *Il mio palloncino* di Mario Ramos, presso il locale dell’ex ristorante *Decameron*. A seguire, nella chiesa di San Giacomo, il prof. Antonio De Feo interpreterà un brano de *Il piccolo principe*, intitolato *Voglio addomesticare una volpe*. Le letture saranno gratuite, e i bambini dovranno prenotarsi presso la Cartolibreria *Il Cappellaio Matto*, accompagnati dai genitori.

L’evento terminerà intorno alle 18:00, con i saluti e l’augurio di ritrovarsi al prossimo appuntamento.

Daniele Biondi