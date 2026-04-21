SOS 4 ZAMPE. Gatta smarrita ad Avella: appello per il ritrovamento

Si è smarrita una gatta in Via San Francesco ad Avella. L’animale, come visibile nella foto, è di piccola taglia, con pelo grigio e bianco e occhi chiari, molto dolce e socievole.
I proprietari sono preoccupati e chiedono la collaborazione di tutti i cittadini: chiunque l’avesse vista o fosse in grado di fornire informazioni utili è invitato a mettersi in contatto ai numeri indicati qui sotto.
📞 Contatti per segnalazioni:
- 331 3111499
- 334 8999888
Anche una piccola segnalazione può fare la differenza. Condividere questo annuncio può aiutare a riportare la gatta a casa.