SOS 4 ZAMPE. Gatta smarrita ad Avella: appello per il ritrovamento

Si è smarrita una gatta in Via San Francesco ad Avella. L’animale, come visibile nella foto, è di piccola taglia, con pelo grigio e bianco e occhi chiari, molto dolce e socievole.

I proprietari sono preoccupati e chiedono la collaborazione di tutti i cittadini: chiunque l’avesse vista o fosse in grado di fornire informazioni utili è invitato a mettersi in contatto ai numeri indicati qui sotto.

📞 Contatti per segnalazioni:

331 3111499

334 8999888

Anche una piccola segnalazione può fare la differenza. Condividere questo annuncio può aiutare a riportare la gatta a casa.