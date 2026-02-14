A14, area di servizio Murgia Ovest: altri quattro Daspo per l’aggressione ai tifosi dell’Avellino

Salgono a nove i provvedimenti di Daspo emessi in seguito agli scontri avvenuti il 12 novembre 2023 presso l’area di servizio autostradale “Murgia Ovest”. Dopo i primi cinque divieti già notificati nei confronti di tifosi di una squadra dilettantistica barese, oggi sono stati adottati altri quattro provvedimenti nei confronti di ulteriori supporter.

Le indagini, condotte dalla Digos della Questura di Bari, hanno riguardato l’episodio che vide coinvolti un gruppo di sostenitori dell’Avellino, diretti a Brindisi per assistere all’incontro tra la formazione irpina e quella salentina. Secondo l’ipotesi accusatoria, i tifosi avellinesi sarebbero stati aggrediti da un gruppo di baresi e derubati di sciarpe, felpe e zaini.

La ricostruzione dei fatti è stata possibile anche grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area di servizio.

Il Questore di Bari, Annino Gargano, ha quindi firmato i quattro ulteriori Daspo, provvedimenti finalizzati a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni sportive.