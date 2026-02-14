Monteforte Irpino, grande festa all’Heidi Park per i 42 anni di Felice Ruberto

Serata di festa e spettacolo all’Heidi Park di Monteforte Irpino, dove amici, familiari e numerosi ospiti si sono ritrovati per celebrare il 42° compleanno di Felice Ruberto in un clima di grande allegria e partecipazione.

L’evento è stato animato dalla presenza dell’artista Alessandro Conte, che ancora una volta ha saputo coinvolgere il pubblico con una performance ricca di musica e intrattenimento, regalando momenti di spettacolo particolarmente apprezzati dai presenti. Insieme a lui anche la performer brasiliana Renata, che ha contribuito a rendere la serata ancora più dinamica e coinvolgente. Presenti alla serata anche Felice Conte e Alberto Selly, tra gli ospiti che hanno preso parte ai festeggiamenti.

Tra musica, brindisi e momenti di convivialità, la festa si è trasformata in un appuntamento all’insegna del divertimento e della condivisione, confermando ancora una volta l’Heidi Park come punto di riferimento per eventi e celebrazioni nel territorio irpino.