GIUGLIANO IN CAMPANIA. DUE GIOVANI ARRESTATI PER SPACCIO DOPO CONTROLLO DEI CARABINIERI

Blitz dei carabinieri a Giugliano in Campania, dove due giovani sono stati arrestati perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti già confezionate per la vendita.

I militari della sezione radiomobile stavano percorrendo via Orsa Maggiore quando hanno notato due auto ferme una accanto all’altra, con due persone all’interno. L’atteggiamento sospetto ha spinto i carabinieri a procedere con un controllo.

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti involucri di cocaina, crack e marijuana, pronti per essere ceduti, oltre a 860 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

In manette sono finiti Carmine Roma, 22enne di Napoli, ed Eugenio Nocera, di Qualiano. Entrambi sono in attesa di giudizio.