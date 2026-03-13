MONTEFORTE. RoboCup Campania 2026, studenti protagonisti all’IC Aurigemma tra robot e sfide tecnologiche

Hanno dato prova di abilità, entusiasmo e spirito di squadra gli studenti delle scuole del territorio che si sono sfidati nella competizione regionale campana RoboCup 2026, nell’aula magna dell’IC Aurigemma, capofila della rete regionale Robocup Junior Academy. Protagonisti, insieme agli allievi dell’IC di Monteforte, gli studenti dell’ITT Dorso e dell’IIS De Sanctis-D’Agostino-Amatucci di Avellino, dell’IC Galiani di Montoro, dell’IC di Serino, dell’IC Calvario Covotta di Ariano, del Convitto Colletta di Avellino. Si sono cimentati nella programmazione di robot impegnati in percorsi ad ostacoli, nelle diverse categorie della RoboCup Junior: Rescue Line, Rescue Line Entry e Maze. La competizione ha confermato la sfida vincente rappresentata dalla rete Robocup Junior Academy Campania che diventa strumento per promuovere le competenze digitali tra gli studenti, a partire dalle capacità legate alla programmazione informatica e all’ideazione e sviluppo dei software.

E’ la dirigente scolastica Prof.ssa Filomena Colella a sottolineare come “Siamo particolarmente orgogliosi di essere scuola capofila della rete Robocup Junior Academy Campania, che comprende istituti della provincia di Avellino e di Napoli. Una rete in costante crescita che speriamo possa vedere presto l’adesione anche di scuole di altre province della Campania. Le competizioni regionali nascono dalla consapevolezza della forte valenza educativa della robotica che favorisce l’acquisizione di skills preziose per lo sviluppo socio-cognitivo dello studente e per la costruzione di una cittadinanza attiva. Imparare il linguaggio della programmazione informatica consente di promuovere il pensiero critico, la creatività e la capacità di adattarsi alle situazioni più complesse, avvicinando i ragazzi alle discipline Stem. Al tempo stesso, accresce la motivazione degli allievi e rende più coinvolgente il processo di apprendimento. Gli studenti hanno la possibilità di applicare praticamente ciò che hanno studiato, superando il divario tra teoria e pratica, testimoniando l’efficacia dell’apprendimento basato sul fare”. Soddisfatto il sindaco Fabio Siricio che ha portato il suo saluto ai partecipanti “Questa competizione è la conferma di come l’IC Aurigemma rappresenti un’eccellenza in provincia nel segno dell’innovazione didattica. Siamo pronti ad accompagnare la scuola, nella loro partecipazione alle nazionali, in caso di vittoria”. Grande l’entusiasmo degli allievi che hanno posto l’accento sul forte coinvolgimento di una disciplina come la robotica che trasforma l’apprendimento in una sfida accattivante. A coordinare l’iniziativa i docenti di tecnologia dell’IC Aurigemma Luca Alvino e Luciano Pizzella, a curare l’allestimento delle scenografie la Prof.ssa Katia Lazzeri. Per la categoria Rescue Line Entry, secondarie di primo grado, primo posto ex aequo per IC Serino Fire, IC Serino Silver e IC Aurigemma Gemma Verde. Secondo posto per IC Aurigemma Gemma Futura, terzo posto per IC Serino Ice, quarto posto per IC Aurigemma Gemma Irpina, quinto posto per IC Galiani con Montoro Team 1, sesto posto per Convitto Colletta con la squadra degli Orsi. Per la categoria Rescue Line, secondarie di secondo grado, primo posto per l’Istituto superiore De Santis-D’Agostino-Amatucci, secondo posto per Itis Dorso Xeno, terzo posto per Itis Team1. Per la categoria Maze primo posto per IC Serino Gold Team e secondo posto per IC Serino Wind Team. I vincitori parteciperanno alle selezioni nazionali in programma a Catania dal 15 al 18 aprile.