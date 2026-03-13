Lotto, 10eLotto e Superenalotto: tutti i numeri vincenti dell’estrazione di venerdì 13 marzo 2026

Nuova estrazione per Lotto, 10eLotto e Superenalotto nella serata di venerdì 13 marzo 2026. Come di consueto, milioni di giocatori hanno seguito con attenzione l’estrazione per scoprire la combinazione fortunata e verificare eventuali vincite.
Di seguito tutti i numeri vincenti del Lotto estratti sulle ruote italiane.
I numeri vincenti del Lotto
•Bari: 84 – 21 – 49 – 24 – 14
•Cagliari: 49 – 78 – 42 – 09 – 47
•Firenze: 46 – 51 – 72 – 86 – 18
•Genova: 72 – 71 – 05 – 80 – 83
•Milano: 58 – 21 – 35 – 68 – 60
•Napoli: 50 – 80 – 25 – 51 – 06
•Palermo: 61 – 24 – 75 – 26 – 87
•Roma: 15 – 44 – 01 – 54 – 66
•Torino: 72 – 21 – 31 – 66 – 14
•Venezia: 05 – 45 – 34 – 50 – 69
•Nazionale: 07 – 13 – 60 – 63 – 81
⸻
10eLotto: i 20 numeri vincenti
Questa la serie fortunata del 10eLotto del 13 marzo 2026:
05 – 15 – 21 – 24 – 25 – 35 – 42 – 44 – 45 – 46 – 49 – 50 – 51 – 58 – 61 – 71 – 72 – 78 – 80 – 84
•Numero Oro: 84
•Doppio Oro: 84 – 21
Extra:
01 – 09 – 14 – 18 – 26 – 31 – 34 – 47 – 54 – 60 – 66 – 68 – 75 – 83 – 86
⸻
Superenalotto: combinazione vincente, Jolly e Superstar
Sono stati estratti anche i numeri del Superenalotto del 13 marzo 2026.
La combinazione vincente è:
03 – 11 – 13 – 20 – 53 – 61
•Numero Jolly: 88
•Numero Superstar: 43
Il Jackpot del Superenalotto del 13 marzo 2026 ha raggiunto la cifra di 133.700.000 euro.
Per la prossima estrazione di sabato 14 marzo 2026, il jackpot salirà a 134.600.000 euro.
⸻
Le quote del Superenalotto
Vincite Superenalotto
•Punti 6: 0 vincite – Euro 0,00
•Punti 5+: 0 vincite – Euro 0,00
•Punti 5: 8 vincite – Euro 18.083,95
•Punti 4: 1.185 vincite – Euro 124,84
•Punti 3: 33.058 vincite – Euro 13,43
•Punti 2: 375.494 vincite – Euro 5,00
Vincite Superstar
•Punti 6SB: 0 – Euro 0,00
•Punti 5+SB: 0 – Euro 0,00
•Punti 5SS: 0 – Euro 0,00
•Punti 4SS: 3 – Euro 12.484,00
•Punti 3SS: 131 – Euro 1.343,00
•Punti 2SS: 1.394 – Euro 100,00
•Punti 1SS: 7.384 – Euro 10,00
•Punti 0SS: 14.426 – Euro 5,00
Seconda Chance
•Vincite da 50 euro: 85 per un totale di 4.250,00 euro
•Vincite da 3 euro: 12.770 per un totale di 38.310,00 euro
WinBox
•WinBox 1: 1.763 vincite per 44.075,00 euro
•WinBox 2: 213.064 vincite per 432.794,00 euro
Totale vincite Seconda Chance: 12.855
Totale vincite WinBox: 214.827
⸻
I numeri ritardatari del Lotto
In vista della prossima estrazione di sabato 14 marzo 2026, questi sono i numeri più ritardatari in assoluto:
•Cagliari: 55 (manca da 128 estrazioni)
•Roma: 81 (manca da 94 estrazioni)
•Bari: 41 (manca da 87 estrazioni)
•Roma: 25 (manca da 86 estrazioni)
•Bari: 23 (manca da 83 estrazioni)
•Nazionale: 22 (manca da 79 estrazioni)
•Torino: 40 (manca da 78 estrazioni)
•Firenze: 47 (manca da 77 estrazioni)
•Milano: 45 (manca da 77 estrazioni)
•Cagliari: 50 (manca da 76 estrazioni)
I tre numeri più ritardatari per ogni ruota
•Bari: 41 (da 87) – 23 (da 83) – 11 (da 70)
•Cagliari: 55 (da 128) – 50 (da 76) – 41 (da 65)
•Firenze: 47 (da 77) – 90 (da 67) – 60 (da 55)
•Genova: 70 (da 65) – 28 (da 59) – 66 e 2 (da 47)
•Milano: 45 (da 77) – 85 (da 63) – 86 (da 61)
•Napoli: 40 (da 72) – 28 (da 67) – 64 e 22 (da 56)
•Palermo: 46 (da 69) – 45 (da 66) – 27 (da 55)
•Roma: 81 (da 94) – 25 (da 86) – 80 (da 70)
•Torino: 40 (da 78) – 58 (da 63) – 7 (da 61)
•Venezia: 65 (da 58) – 75 e 59 (da 57) – 74 e 32 (da 52)
•Nazionale: 22 (da 79) – 42 (da 73) – 87 (da 70)
⸻
Superenalotto: i numeri ritardatari
In vista della prossima estrazione, questi sono i numeri più ritardatari del Superenalotto:
•70 (da 58 concorsi)
•59 (da 57 concorsi)
•51 (da 54 concorsi)
•77 (da 49 concorsi)
•28 (da 46 concorsi)
•38 (da 43 concorsi)
L’appuntamento con la prossima estrazione di Lotto, 10eLotto e Superenalotto è fissato per sabato 14 marzo 2026, con un jackpot del Superenalotto che continua a crescere e a far sognare milioni di giocatori in tutta Italia.