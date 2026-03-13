Lotto, 10eLotto e Superenalotto: tutti i numeri vincenti dell’estrazione di venerdì 13 marzo 2026

Nuova estrazione per Lotto, 10eLotto e Superenalotto nella serata di venerdì 13 marzo 2026. Come di consueto, milioni di giocatori hanno seguito con attenzione l’estrazione per scoprire la combinazione fortunata e verificare eventuali vincite.

Di seguito tutti i numeri vincenti del Lotto estratti sulle ruote italiane.

I numeri vincenti del Lotto

•Bari: 84 – 21 – 49 – 24 – 14

•Cagliari: 49 – 78 – 42 – 09 – 47

•Firenze: 46 – 51 – 72 – 86 – 18

•Genova: 72 – 71 – 05 – 80 – 83

•Milano: 58 – 21 – 35 – 68 – 60

•Napoli: 50 – 80 – 25 – 51 – 06

•Palermo: 61 – 24 – 75 – 26 – 87

•Roma: 15 – 44 – 01 – 54 – 66

•Torino: 72 – 21 – 31 – 66 – 14

•Venezia: 05 – 45 – 34 – 50 – 69

•Nazionale: 07 – 13 – 60 – 63 – 81

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10eLotto: i 20 numeri vincenti

Questa la serie fortunata del 10eLotto del 13 marzo 2026:

05 – 15 – 21 – 24 – 25 – 35 – 42 – 44 – 45 – 46 – 49 – 50 – 51 – 58 – 61 – 71 – 72 – 78 – 80 – 84

•Numero Oro: 84

•Doppio Oro: 84 – 21

Extra:

01 – 09 – 14 – 18 – 26 – 31 – 34 – 47 – 54 – 60 – 66 – 68 – 75 – 83 – 86

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Superenalotto: combinazione vincente, Jolly e Superstar

Sono stati estratti anche i numeri del Superenalotto del 13 marzo 2026.

La combinazione vincente è:

03 – 11 – 13 – 20 – 53 – 61

•Numero Jolly: 88

•Numero Superstar: 43

Il Jackpot del Superenalotto del 13 marzo 2026 ha raggiunto la cifra di 133.700.000 euro.

Per la prossima estrazione di sabato 14 marzo 2026, il jackpot salirà a 134.600.000 euro.

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Le quote del Superenalotto

Vincite Superenalotto

•Punti 6: 0 vincite – Euro 0,00

•Punti 5+: 0 vincite – Euro 0,00

•Punti 5: 8 vincite – Euro 18.083,95

•Punti 4: 1.185 vincite – Euro 124,84

•Punti 3: 33.058 vincite – Euro 13,43

•Punti 2: 375.494 vincite – Euro 5,00

Vincite Superstar

•Punti 6SB: 0 – Euro 0,00

•Punti 5+SB: 0 – Euro 0,00

•Punti 5SS: 0 – Euro 0,00

•Punti 4SS: 3 – Euro 12.484,00

•Punti 3SS: 131 – Euro 1.343,00

•Punti 2SS: 1.394 – Euro 100,00

•Punti 1SS: 7.384 – Euro 10,00

•Punti 0SS: 14.426 – Euro 5,00

Seconda Chance

•Vincite da 50 euro: 85 per un totale di 4.250,00 euro

•Vincite da 3 euro: 12.770 per un totale di 38.310,00 euro

WinBox

•WinBox 1: 1.763 vincite per 44.075,00 euro

•WinBox 2: 213.064 vincite per 432.794,00 euro

Totale vincite Seconda Chance: 12.855

Totale vincite WinBox: 214.827

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I numeri ritardatari del Lotto

In vista della prossima estrazione di sabato 14 marzo 2026, questi sono i numeri più ritardatari in assoluto:

•Cagliari: 55 (manca da 128 estrazioni)

•Roma: 81 (manca da 94 estrazioni)

•Bari: 41 (manca da 87 estrazioni)

•Roma: 25 (manca da 86 estrazioni)

•Bari: 23 (manca da 83 estrazioni)

•Nazionale: 22 (manca da 79 estrazioni)

•Torino: 40 (manca da 78 estrazioni)

•Firenze: 47 (manca da 77 estrazioni)

•Milano: 45 (manca da 77 estrazioni)

•Cagliari: 50 (manca da 76 estrazioni)

I tre numeri più ritardatari per ogni ruota

•Bari: 41 (da 87) – 23 (da 83) – 11 (da 70)

•Cagliari: 55 (da 128) – 50 (da 76) – 41 (da 65)

•Firenze: 47 (da 77) – 90 (da 67) – 60 (da 55)

•Genova: 70 (da 65) – 28 (da 59) – 66 e 2 (da 47)

•Milano: 45 (da 77) – 85 (da 63) – 86 (da 61)

•Napoli: 40 (da 72) – 28 (da 67) – 64 e 22 (da 56)

•Palermo: 46 (da 69) – 45 (da 66) – 27 (da 55)

•Roma: 81 (da 94) – 25 (da 86) – 80 (da 70)

•Torino: 40 (da 78) – 58 (da 63) – 7 (da 61)

•Venezia: 65 (da 58) – 75 e 59 (da 57) – 74 e 32 (da 52)

•Nazionale: 22 (da 79) – 42 (da 73) – 87 (da 70)

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Superenalotto: i numeri ritardatari

In vista della prossima estrazione, questi sono i numeri più ritardatari del Superenalotto:

•70 (da 58 concorsi)

•59 (da 57 concorsi)

•51 (da 54 concorsi)

•77 (da 49 concorsi)

•28 (da 46 concorsi)

•38 (da 43 concorsi)

L’appuntamento con la prossima estrazione di Lotto, 10eLotto e Superenalotto è fissato per sabato 14 marzo 2026, con un jackpot del Superenalotto che continua a crescere e a far sognare milioni di giocatori in tutta Italia.