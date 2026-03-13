Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il direttore generale Roberto Alesse in visita istituzionale a Napoli

NAPOLI – Visita istituzionale in Campania per il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roberto Alesse, che sarà a Napoli nella mattinata di martedì 17 marzo per una serie di incontri con i responsabili degli uffici territoriali dell’amministrazione finanziaria.
Nel corso della giornata è previsto anche un incontro con la stampa, fissato per le ore 12 presso la Sala Mangiacapra della Direzione Territoriale Campania dell’Agenzia, situata in via Alcide De Gasperi.
Ad accogliere il direttore generale sarà la responsabile della Direzione Territoriale Campania, Maria Alessandra Santillo, insieme ai dirigenti e al personale degli uffici regionali.
La visita istituzionale vedrà la partecipazione anche di alcuni rappresentanti della direzione centrale dell’ente, tra cui il direttore centrale Antifrode Sergio Gallo, il direttore centrale Audit Rosario Massino e il responsabile dell’area Organizzazione e Trasformazione Digitale Stefano Saracchi.
Nel programma della visita sono previsti anche sopralluoghi presso alcuni presidi strategici dell’Agenzia sul territorio. In particolare, il direttore generale visiterà il distaccamento operativo dell’Aeroporto Internazionale di Napoli – Capodichino.
La missione istituzionale proseguirà il giorno successivo con tappe presso gli uffici dell’Agenzia presenti nel Porto di Napoli e presso il Laboratorio Chimico di Napoli, strutture fondamentali per le attività di controllo e monitoraggio svolte dall’ente.
L’iniziativa rientra nel programma di visite del direttore generale finalizzate a rafforzare il coordinamento con le strutture territoriali e a valorizzare il lavoro svolto quotidianamente dal personale dell’Agenzia nelle attività di controllo, sicurezza e tutela della legalità economica.