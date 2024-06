“LA TAVOLA DEI 300” MASSA LUBRENSE ESULTA PER IL GRANDE SUCCESSO CON OLTRE MILLE PARTECIPANTI ! L’Associazione Ristoratori Lubrensi già a lavoro per la seconda edizione, in programma a giugno 2025.

di Carmen Guerriero

E’ proprio vero che l’impegno paga sempre. Il lungo lavoro per organizzare la I edizione de “La Tavola dei 300” dell’Associazione Ristoratori Lubrensi, presidente Francesco Gargiulo, con il fattivo supporto del Comune di Massa Lubrense, Sindaco Lorenzo Balducelli, ha regalato al territorio una due giorni favolosa, con un’affluenza di turisti, residenti, giornalisti e curiosi al di là di ogni rosea aspettativa.

Una grande festa, colorata e gioiosa, come quelle organizzate nelle antiche masserie rurali per celebrare l’arrivo della nuova stagione o l’inizio della vendemmia. La Tavola dei Trecento, appunto, evoca il lungo tavolo conviviale che riuniva tutti, maestranze, domestici e signori del Casale, in un momento di grande gioia per il raccolto e la speranza di un futuro sereno.

Gli antichi e tranquilli piccoli borghi massesi affacciati idealmente sul mare di Capri, immersi come gemme, in una vegetazione rigogliosa di ulivi, di limoni e di bouganvillee scenografiche, sono stati invasi da visitatori e turisti, tra i festeggiamenti del 19 sera a Massa Centro, ai tour via mare con la giornalisti e chef fino alla serata conclusiva che si è svolta a Sant’Agata sui Due Golfi, dove tra aperitivo, tavolo di 300 persone e festeggiamenti finali nella piazza della Chiesa di Santa Maria delle Grazie si sono raggruppate oltre mille partecipanti. Ai fornelli in prima linea: Tutt’Appost, Le Sirene, I Giardini di Vigliano, La Primavera, La Tavernetta, Antico Francischiello da Peppino, Cantuccio, The king Beef, Tramonto Rosso, Don Vito, Capuozzo, Da Francesco, Il Fienile, Pasta E.., Villa Rena, Bellavista Francischiello, Fattoria Terranova, Lo Stuzzichino, La Torre, Salvatore e Mafalda, Relais Blu, La Macina, Maria Grazia, Conca del Sogno, Il Vespro, El Gringo Pub, Bistrot 66, Funiculì Funiculà. Una cena elaborata da chef di consolidata esperienza e notorietà, stretti insieme a far rete per la promozione del territorio. Il menu’, semplice e ben articolato, ha previsto i piatti della tradizione ed i prodotti locali. In prima linea, la chef Maria Aprea, instancabile ambasciatrice di questo territorio, custode di tradizioni, di segreti e di esperienze tramandate dalla mamma, nonna, da intere generazioni di donne lavoratrici e appassionate della famiglia e della casa. Con il marito Tonino Mazzola, Presidente onorario dell’ARL, le figlie Amelia e Alessia, conduce lo storico Ristorante “La Torre One Fire“, dove ogni piatto è un viaggio nelle tradizioni familiari e culturali di intere comunità locali. LEGGI ANCHE: MASSA LUBRENSE, LA TORRE ALL’ANNUNZIATA E’ IL REGNO DI MARIA (APREA) Il dessert è stato curato dal Roxy Bar , “Quadro d’autore”, a base di diverse consistenze di cioccolatini, limoni canditi e “fresca” di Sant’Agata. La storica Pasticceria “Fiorentino” ha offerto l’altro dessert, la mitica sfogliatella Santarosa, regina di dolcezza di questo territorio, tra il golfo di Sorrento e la Costa d’Amalfi, eccellenza tramandata dalle suore di clausura dell’omonimo Monastero a Conca dei Marini (SA). La signora Stella della storica Pasticceria Fiorentino, riservata e gentilissima mi ha concesso uno scatto fotografico insieme al marito ed al figlio Vincenzo nella sua bellissima pasticceria, dove l’impegno e la passione da sempre portano avanti l’eccellenza delle tradizioni santagatesi. Dopo cena spettacolare, con i festeggiamenti nell’area adiacente la Chiesa di Sant’Agata, tra musica, brindisi e l’assaggio dei sorbetti di Sweet Costiera, Gelateria del Corso e di Ikigai. Finale a sorpresa a cura di Don Alfonso, che si è unito con la famiglia Iaccarino ed il team dell’Associazione Ristoratori Lubrensi per i saluti finali, mentre tra il pubblico sfilavano camerieri con “Sospiro”, specialità di casa, completamente dedicata ai limoni di Massa Lubrense.

“Ringrazio il Comune, i cittadini di Massa Lubrense, gli sponsor, i ristoratori e tutto lo staff tecnico per i grandi risultati raggiunti con una kermesse che abbiamo intenzione di replicare il prossimo anno e siamo già alla ricerca del borgo più idoneo per ospitare la II edizione – il commento commosso e soddisfatto di Francesco Gargiulo, Presidente dell’Associazione Ristoratori Lubrensi – Massa Centro, Schiazzano, l’Annunziata, Nerano, Marina del Cantone, Baia di Ieranto, Marina di Puolo e Sant’Agata stono state le protagoniste della I edizione, per il prossimo anno abbracceremo altri borghi del nostro meraviglioso Paese per accendere i riflettori su bellezze, diversità e bontà che il nostro territorio può offrire a turisti di tutto il mondo“.

Un appuntamento su cui il team dei ristoratori lubrensi sta già lavorando, cavalcando l’entusiasmo della kermesse appena chiusa e la grande partecipazione di visitatori e dell’intera cittadinanza di Massa Lubrense.

“Un’emozione unica – ha concluso Gargiulo – grande professionalità e condivisione, la comunità massese completamente unita per promuovere Massa Lubrense nel mondo; continueremo su questa strada puntando ad aumentare gli appuntamenti per permettere la scoperta di bellezze ambientali e culturali del nostro meraviglioso paese“.

La Tavola dei 300 è stata anche l’occasione per l’Associazione ristoratori Lubrensi di fare beneficenza, donando parte del ricavato dell’evento, duemila euro, a favore del progetto “Sala multimediale per video consulti con altre strutture ospedaliere” destinato al Centro Ustioni Pediatrico Regionale del Santobono.