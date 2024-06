Protocollo d’intesa tra la Provincia di Avellino, ANCE Avellino e gli Ordini professionali

L’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino, in collaborazione con ANCE Avellino e altri ordini professionali, hanno organizzato un incontro formativo intitolato “Indicazioni per le stazioni appaltanti e gli operatori economici sul Codice dei Contratti Pubblici“. L’evento si terrà venerdì 28 giugno alle ore 15:00 presso la sede ANCE Avellino, situata in via Palatucci. La giornata di studio sarà aperta da autorevoli esponenti del mondo istituzionale, delle forze dell’ordine e della magistratura irpina.

Erminio Petecca, rappresenta una parte importante del lavoro di controllo sulle procedure adottate per i bandi pubblici dalle stazioni appaltanti e di tavoli di continuo confronto con la struttura tecnica della Provincia di Avellino, gli ordini professionali e Ance, nel rispetto del protocollo d'intesa sottoscritto con il Presidente Buonopane a luglio 2023.