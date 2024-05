LA TAVOLA DEI 300: 19 E 20 GIUGNO A MASSA LUBRENSE. ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO.

a cura di Redazione

E’ stato presentato oggi, al suggestivo belvedere del Borgo dell’Annunziata a Massa Lubrense, il programma completo della I edizione dell’evento “La Tavola dei 300”, organizzato dall’Associazione Ristoratori Lubrensi con il Patrocinio del Comune di Massa Lubrense.

Sono intervenuti: il Sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli, il Vice Sindaco con delega al turismo Giovanna Staiano, il Presidente dell’Associazione Arl Francesco Gargiulo, la delegata della Fondazione SOS Santobono Emanuela Capuano e la vice delegata Ais Penisola Sorrentina/Capri Elvira Coppola.

“Sono tanti i partners che ci accompagneranno per la I edizione di un evento itinerante, che si pone come obiettivo principale la promozione degli antichi Borghi di Massa Lubrense – illustraPresidente dell’Associazione Ristoratori Lubrensi – Negli ultimi 4 anni siamo stati impegnati in tante iniziative e ringraziamo l’amministrazione comunale, da sempre al nostro fianco, la By Tourist per l’immagine e la comunicazione con noi dai nostri primi passi, i tanti giornalisti che ci seguono e supportano, David Aiello delegato alla direzione operativa dell’evento, i nostri sponsor e tutti gli associati. Questa manifestazione ci emoziona in modo particolare, perchè lavoreremo tutti in sinergia con Comune, partners e fornitori per la promozione delle nostre radici, qui a Massa Lubrense!”.

Il programma è molto ricco. L’inaugurazione è prevista il 19 giugno alle ore 19 a Largo Vescovado, a Massa Centro. Per l’occasione la piazza si animerà con l’esposizione di prodotti tipici locali, cucina della tradizione, vini e bollicine, per un taglio del nastro aperto al pubblico. Momento peculiare? La premiazione della Famiglia Mellino dei Quattro Passi di Nerano per il riconoscimento della terza stella Michelin. Seguirà aperitivo e degustazione di tipicità enogastronomiche, a cura degli chef dell’Associazione Ristoratori Lubrensi in sinergia con i partners dell’evento “La Tavola dei 300”.