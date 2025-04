Validazione Suprema della Sicurezza per Geely! La Batteria a Lama Corta Shendun Supera il Test di Sicurezza Più Duro al Mondo

Il sistema di sicurezza della batteria Shendun, sviluppato in esclusiva per il marchio Geely Galaxy, ha affrontato una serie di test di sicurezza estremi e ad altissimo standard fin dal suo lancio, raggiungendo prestazioni di sicurezza ai vertici del settore. Il 16 aprile, il Geely Galaxy E5, equipaggiato con questo sistema, ha superato con successo un “test d’impatto frontale contro palo centrale” a 50 km/h presso il laboratorio TECCON in Austria, struttura accreditata da Euro NCAP. In precedenza, l’E5 aveva già ottenuto la doppia valutazione di sicurezza a cinque stelle sia da Euro NCAP sia da ANCAP, consolidando la sua reputazione di prodotto sinonimo di “sicurezza globale e qualità a cinque stelle per gli utenti di tutto il mondo” all’interno della gamma Geely Galaxy.

Standard di Test ai Massimi Livelli Mondiali! Geely Galaxy E5 Supera il Test di Impatto Frontale contro Palo Centrale a 50 km/h

Il test di impatto frontale contro palo centrale simula uno scenario di collisione frontale in cui un veicolo urta contro oggetti cilindrici verticali come pali della luce, alberi ai bordi della strada o strutture autostradali. A causa della ridotta area di sovrapposizione tra il palo e la carrozzeria del veicolo, questo tipo di impatto comporta spesso una grave deformazione della struttura del vano anteriore e un’intrusione significativa nell’abitacolo. Inoltre, nei veicoli a nuova energia, il vano anteriore relativamente vuoto aumenta il rischio di problematiche di sicurezza, come cortocircuiti o persino incendi, in caso di impatto con un palo centrale.

In Cina non esiste uno standard nazionale obbligatorio per i test di impatto frontale contro palo centrale, e l’industria adotta generalmente come riferimento una velocità di 35 km/h. Tuttavia, il Geely Galaxy E5 ha scelto di affrontare con coraggio il più severo e avanzato standard globale, sottoponendosi a un test a 50 km/h, che rappresenta un aumento del 104% dell’energia d’impatto rispetto al parametro dei 35 km/h.

I risultati finali del test dimostrano che, dopo l’impatto frontale contro palo centrale a 50 km/h, il Geely Galaxy E5 ha soddisfatto tutti i requisiti previsti, eccellendo in vari ambiti: prestazioni funzionali, integrità strutturale della carrozzeria, sicurezza della fonte di energia e protezione degli occupanti, decretando il pieno successo della prova. In particolare, al momento dell’impatto, si sono attivati automaticamente le luci di emergenza, il sistema E-CALL ha avviato una chiamata di soccorso, le maniglie delle porte si sono sbloccate e aperte, tutte e quattro le portiere sono risultate apribili senza l’ausilio di attrezzi, e l’alimentazione ad alta tensione è stata interrotta, garantendo un supporto essenziale per le operazioni di soccorso post-incidente. Inoltre, la struttura dell’abitacolo è rimasta integra e il pacco batteria non ha evidenziato perdite, fumo né incendi, offrendo preziose opportunità di evacuazione agli occupanti.

Anche il sistema airbag ha funzionato correttamente: i punti di contatto tra airbag e teste dei manichini sono risultati adeguati, i pretensionatori delle cinture di sicurezza hanno operato come previsto e i valori delle lesioni rilevati sui manichini sono rientrati nei parametri richiesti per il punteggio massimo nelle simulazioni di collisione contro barriera rigida di Euro NCAP.

In precedenza, modelli come Zeekr 007 e Zeekr 7X avevano già superato con successo il test di impatto frontale contro palo centrale a 50 km/h. L’eccellente prestazione in materia di sicurezza del Geely Galaxy E5, SUV 100% elettrico di segmento A, conferma ancora una volta l’impegno incrollabile di Geely verso il principio di “uguaglianza nella sicurezza”: in un mercato caratterizzato da configurazioni veicolari diversificate tra i vari marchi, il mantenimento di standard di sicurezza uniformi resta una priorità imprescindibile, a tutela del diritto universale alla sicurezza per tutti gli utenti.

Certificazione Globale di Sicurezza “Doppia Cinque Stelle”! Il Sistema di Sicurezza della Batteria Shendun Protegge la Sicurezza dei Veicoli Elettrici

Sulla scia del successo ottenuto nel test di impatto frontale contro palo centrale a 50 km/h, il Geely Galaxy E5 rafforza ulteriormente la propria credibilità in materia di sicurezza, ottenendo la prestigiosa certificazione di sicurezza “Global Dual Five-Star”. Questo risultato straordinario lo distingue come l’unico SUV elettrico puro di segmento A, di marchio cinese, ad aver conquistato sia la valutazione “Cinque Stelle” di Euro NCAP sia quella di ANCAP, a conferma delle sue eccellenti prestazioni di sicurezza riconosciute a livello mondiale da istituzioni autorevoli.

In qualità di veicolo globale, il Geely Galaxy E5 è equipaggiato con la Batteria a Lama Corta Shendun, sviluppata e prodotta internamente da Geely. Fin dall’inizio della fase di ricerca e sviluppo, il progetto è stato concepito per il mercato globale, prevedendo lo sviluppo simultaneo di versioni con guida a sinistra e a destra, al fine di garantire la piena conformità ai requisiti normativi di 89 Paesi distribuiti nei sette continenti.

Le straordinarie prestazioni in materia di sicurezza del Geely Galaxy E5 sono rese possibili dal Sistema di Sicurezza della Batteria Shendun, vero pilastro di questo successo. Questo sistema innovativo, esclusivo di Geely Galaxy, adotta un’architettura di sicurezza “senza punti ciechi” che integra perfettamente tecnologia delle batterie, progettazione strutturale, dispositivi di sicurezza a livello veicolo, sistemi di controllo intelligenti e monitoraggio in cloud. Grazie a una sofisticata integrazione di software e hardware, il Sistema di Sicurezza della Batteria Shendun fornisce una protezione di altissimo livello, affrontando in modo sistemico le sfide legate alla sicurezza delle batterie.

Dal suo lancio nel 2023, Geely Galaxy ha condotto una serie di test pubblici sul “Sistema di Sicurezza della Batteria Shendun” a livello di cella, di pacco batterie e di veicolo completo, utilizzando modelli come Galaxy E5, Galaxy L6, Galaxy L7 e Galaxy E8. Sia nei test di perforazione simultanea a otto aghi sulle celle della batteria, sia nelle prove di collisione a catena ad alta velocità con tre veicoli o negli impatti incrociati estremi (“devil’s cross”) su veicoli interi, Geely Galaxy ha superato ogni prova ad altissimi standard con risultati eccellenti, ampiamente superiori agli standard di settore, offrendo ai consumatori di vari segmenti di veicoli a nuova energia un’esperienza caratterizzata da standard elevati e “uguaglianza nella sicurezza”.

Fedeltà alla Strategia di Sviluppo “Safety First”, Geely Costruisce un Sistema di Sviluppo della Sicurezza ai Vertici del Settore

In quasi trent’anni di attività nella produzione automobilistica, Geely ha sempre aderito alla strategia di sviluppo “Safety First”, diventando il primo costruttore cinese a porre “sicurezza e salute” come principio cardine. Ad oggi, oltre 30 modelli Geely, tra cui Boyue L, Xingyue L e Galaxy L7, hanno ottenuto eccellenti valutazioni di sicurezza da parte di istituzioni autorevoli, sia cinesi che internazionali.

Nell’ultimo decennio, Geely ha investito oltre 200 miliardi di RMB in attività di ricerca e sviluppo, con un forte focus sulla sicurezza, costruendo progressivamente un sistema di sviluppo della sicurezza leader a livello mondiale. Grazie alla sua presenza globale, Geely ha istituito centri di ricerca e sviluppo ingegneristico in diversi Paesi e regioni, creato laboratori di sicurezza sia in autonomia sia in collaborazione con imprese leader del settore, e realizzato basi di test su scala mondiale. Questi sforzi garantiscono che ogni prodotto soddisfi standard globali di sicurezza di altissimo livello.

Il Geely Global Safety Experiment Center, che ha visto un investimento di oltre 2 miliardi di RMB, è in fase di completamento e si appresta a diventare il centro di test di sicurezza automobilistica più completo e avanzato al mondo, concepito per essere aperto all’intero settore e favorire la condivisione dei progressi tecnologici di Geely in materia di sicurezza.

Geely è inoltre il primo costruttore automobilistico asiatico ad aderire all’IATF (International Automotive Task Force) e il primo del settore a completare la costruzione di un sistema di gestione della sicurezza per veicoli a nuova energia. Secondo il ranking pubblico dei brevetti tecnologici sulla sicurezza del China Automotive Technology & Research Center, Geely si posiziona al primo posto tra i costruttori cinesi con 1.562 brevetti registrati.

Inoltre, Geely utilizza le indagini sugli incidenti stradali come elemento fondamentale per lo sviluppo della propria strategia di sicurezza, avendo costituito un team tecnico specializzato e un sistema di ricerca dedicato all’analisi degli incidenti, alla valutazione dei rischi e ad altri ambiti correlati. Finora Geely ha partecipato a oltre 21.000 indagini su incidenti stradali. Attraverso un’analisi approfondita delle nuove dinamiche relative agli incidenti dei veicoli intelligenti a nuova energia, Geely continua a perfezionare il proprio database informativo sugli incidenti stradali.

Pioniere dell’Automobile Intelligente! Geely Garantisce Viaggi Sicuri agli Utenti con l’Intelligenza Artificiale a Tutto Campo

Nell’era dei veicoli elettrici intelligenti, Geely si è affermata come leader globale completando un’infrastruttura di intelligenza artificiale applicata a tutti i domini. Attualmente, Geely integra l’AI in tutti gli ambiti del veicolo intelligente — architettura, propulsione, telaio e abitacolo — estendendo inoltre l’applicazione dell’AI a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla ricerca e sviluppo, alla produzione, fino all’assistenza post-vendita, affermandosi come pioniere nella manifattura automobilistica basata sull’intelligenza artificiale. Grazie alla capacità di calcolo complessiva di 23,5 EFLOPS del Xingrui Intelligent Data Center 2.0 di Geely, ogni viaggio degli utenti viene protetto dall’AI a tutto campo.

Nel settore dell’energia intelligente, il sistema super ibrido Thunderbolt EM-i di Geely raggiunge non solo un’efficienza energetica estrema, a livello di 2 litri per 100 km, ma introduce anche un’innovativa architettura ibrida a tre motori ridondanti. In questo sistema, il motore endotermico e i motori elettrici P1/P3 fungono da backup reciproci, garantendo il funzionamento sicuro anche in caso di guasto di uno dei componenti. L’algoritmo ridondante a cinque livelli della Batteria a Lama Corta Shendun elimina i rischi di sottotensione, perdita di velocità e limitazioni operative dei veicoli elettrici. Integrato con lo Xingrui AI Cloud Power, consente la percezione in tempo reale delle condizioni stradali e la distribuzione intelligente della potenza, riducendo del 50% il rischio di slittamento del veicolo e migliorando del 15% la stabilità dell’aderenza su superfici bagnate, realizzando una vera sinergia tra efficienza e sicurezza.

Nel campo della tecnologia del telaio intelligente, il Chassis Digitale AI sviluppato autonomamente da Geely consente un controllo vettoriale preciso della coppia sulle ruote anteriori e posteriori tramite algoritmi di intelligenza artificiale, assicurando una dinamica veicolare stabile e controllata anche durante le manovre di drifting. Questo sistema innovativo ha realizzato il primo drifting autonomo al mondo, con una velocità di reazione di soli 4 millisecondi, 25 volte più rapida rispetto ai tempi di reazione umani. Ciò consente il “controllo automatico del veicolo e la mitigazione dei rischi” in condizioni estreme, offrendo agli utenti una garanzia di sicurezza basata sulla “prevenzione proattiva dei rischi e il mantenimento del pieno controllo”.

Nel settore degli abitacoli intelligenti, il Flyme Auto Intelligent Cabin di Geely supporta la connessione fluida tra “veicolo, smartphone e cloud”, adottando al contempo una soluzione di sicurezza a più livelli per la protezione end-to-end delle informazioni di rete, salvaguardando la privacy degli utenti.

Nel campo della guida intelligente, il sistema di guida autonoma Qianli Haohan, sviluppato internamente da Geely, integra perfettamente sicurezza e intelligenza. Dai modelli di fascia alta a quelli di ingresso, il sistema Qianli Haohan democratizza l’accesso alla tecnologia avanzata, promuovendo l’uguaglianza nell’utilizzo della guida intelligente. Grazie a funzioni come l’AEB (Automatic Emergency Braking) con tempi di risposta di pochi millisecondi e il monitoraggio globale satellitare, il sistema garantisce un livello di sicurezza uniforme per ogni utente.

In qualità di leader nella sicurezza automobilistica, Geely pubblicherà quest’anno un libro bianco dedicato agli standard di sicurezza a tutto campo per i veicoli intelligenti. Con questa iniziativa, Geely intende ridefinire i parametri di riferimento della sicurezza automobilistica intelligente, condividendo apertamente i più recenti progressi tecnologici in materia di sicurezza e garantendo la massima protezione per ogni viaggio degli utenti.