ULTIM’ORA – Marco Minicucci nominato Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri

Roma – Il Consiglio dei Ministri, riunitosi in data odierna, ha deliberato la nomina del Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci a Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri. Un incarico di altissimo prestigio per uno dei profili più autorevoli della Benemerita.

Minicucci ricopriva finora il ruolo di Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, con giurisdizione su diverse regioni strategiche per la sicurezza nazionale. La sua lunga carriera è stata contraddistinta da incarichi operativi e di comando in aree complesse, contribuendo in modo determinante alla lotta alla criminalità organizzata e alla tutela dell’ordine pubblico.

La nomina rappresenta un riconoscimento del valore, dell’esperienza e della leadership del Generale Minicucci, che affiancherà ora il Comandante Generale nella guida dell’intera Arma.

Un passaggio chiave nella catena di comando, che consolida la struttura operativa e strategica dei Carabinieri in un momento in cui l’attenzione alla sicurezza interna è massima.