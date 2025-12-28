Mugnano del Cardinale, scontro tra auto e motociclo: due feriti

MUGNANO DEL CARDINALE – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, domenica 28 dicembre 2025, lungo Corso Vittorio Emanuele, nel centro di Mugnano del Cardinale. A rimanere coinvolti nello scontro sono stati una Fiat Panda e un motociclo sul quale viaggiavano due persone.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto avrebbe urtato il mezzo a due ruote per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto ha fatto perdere l’equilibrio al motociclo, scaraventando a terra entrambi gli occupanti.

Immediato l’allarme e l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto per prestare le prime cure ai feriti. I due motociclisti sono stati soccorsi e successivamente trasportati in ambulanza per ulteriori controlli. Fortunatamente, entrambi erano vigili al momento dell’arrivo dei soccorsi e non avrebbero riportato gravi conseguenze.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito e per regolare la circolazione, che ha subito rallentamenti nel corso del pomeriggio.

La dinamica del sinistro è ora al vaglio degli inquirenti.