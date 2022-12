Un magico Natale a… Saviano

Aria di Natale a Saviano con gli inizi degli eventi nel giorno della Tradizione. Sono varie le collaborazioni con l’ Amministrazione Comunale per rendere Magico il Natale a Saviano dopo che il Covid ha costretto tutti al distanziamento sociale. Si sente aria di normalità ed è una bell’aria che sa di liberta.

Ecco la nota che arriva dalla pagina web del Sindaco Simonelli: “Stasera, ore 18, in Piazzale De Nicola, salvo condizioni meteo avverse, procederemo all’accensione dell’albero di Natale dando inizio alle manifestazioni Natalizie a Saviano. La cittadinanza è invitata a partecipare”

Non mancano mercatini di Natale dove si possono acquistare anche prodotti locali, giochi e divertimento con gli artisti di strada, gonfiabili, befane, pista di pattinaggio per i più piccoli, mostra presepiale e concerti di musica popolare per tutti. Per questo Natale è stato organizzato anche un grande evento: 5 mostre a tema anime e manga. Conferenze e panel con video e ospiti, una piccola area mercato dedicata ai fumetti, un gazebo per gli artisti, disegni, sketch, autografi, 2 giorni di concerti a tema cartoon nei giorni 16 – 17 – 18 dicembre… davvero un programma ricco e pieno di tradizioni natalizie.

Non manca anche un momento solidale che ha sempre contraddistinto l’Amministrazione di Simonelli con la raccolta dei giocattoli per i più bisognosi.

Per info e contatti si rimanda ai programmi presenti qui e consultabili sulla pagina ufficiale delle associazioni coinvolte.

Nunziata Napolitano