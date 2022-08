Tufino – Terza edizione di “Un libro per San Bartolomeo”

Martedì 23 agosto, alle ore 21, nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo si terrà la terza edizione di “Un libro per San Bartolomeo”. A moderare l’evento ci sarà la sign.ra Felicia Santaniello. Interverranno don Angelo Schettino parroco di Tufino, il dott. Michele Arvonio sindaco di Tufino. La relazione “Tecniche costruttive in muratura utilizzate nel comune di Tufino (Na) e nei paesi limitrofi” sarà curata dal dott. Stefano Galeotafiore. Le conclusioni saranno curate dal prof. Antonio Caccavale docente e storico locale e dall’avv. Filomena Silvano assessore alla cultura per il comune di Tufino.

La popolazione è invitata a partecipare. (L. Carullo)