“Terra, grano, sapori nell’Irpinia della devozione”: ultimo evento a Montaguto

l 15 dicembre di chiuderà il progetto dedicato alla valorizzazione delle tradizioni della provincia di Avellino.

Dopo una lunga pausa riprende il suo cammino, con la tappa conclusiva, il progetto “Terra, grano, sapori nell’Irpinia della devozione”, promosso dai comuni di Mirabella Eclano, in qualità di capofila, Greci, Fontanarosa, Montaguto, Savignano Irpino e Villanova del Battista e co-finanziato dal POC Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale.” L’ultimo evento sarà ospitato presso il Comune di Montaguto e vedrà il consueto avvicendarsi di momenti di spettacolo, uniti a laboratori di degustazione e conoscenza delle tipicità gastronomiche locali. Si comincia alle ore 18.30, presso la Chiesa di Maria SS. del Carmine con il Concerto del Pietrelcina Gospel Choir, che introdurrà i presenti alle atmosfere tipiche del periodo natalizio. L’evento, proseguirà, poi, con i laboratori e le degustazioni di tipicità del piccolo comune irpino. Si chiude così il lungo percorso del progetto “Terra, grano, sapori nell’Irpinia della devozione”, che è stato coronato da ottimi riscontri mediatici e di pubblico, affermandosi come un punto fermo nella programmazione culturale e turistica della provincia di Avellino.