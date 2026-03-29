Sperone, inaugurata la VII edizione dei “Diorami di Pasqua”: grande partecipazione e atmosfera di festa. VIDEO

SPERONE – È stata inaugurata ieri sera, nel Piazzale Sant’Elia, la settima edizione dei “Diorami di Pasqua”, uno degli appuntamenti più attesi del periodo pasquale, promosso dall’associazione Gli Amici del Presepe su iniziativa di Antonino Napolitano.

L’evento ha registrato una grande partecipazione di cittadini e visitatori, confermando il forte legame della comunità con una manifestazione che unisce fede, tradizione e arte.

Momento centrale della serata è stata la benedizione officiata dal parroco don Reinaldo Luis Ariño Plata, che ha conferito un profondo significato spirituale all’iniziativa. A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera ha contribuito il coro parrocchiale, che ha accompagnato l’inaugurazione con canti e brani musicali molto apprezzati dal pubblico.

Non sono mancati momenti di spettacolo e condivisione: i fuochi d’artificio hanno illuminato il cielo, regalando un finale scenografico alla serata, mentre un momento di ristoro ha permesso ai presenti di vivere un’occasione di convivialità.

Protagonisti della manifestazione restano i diorami, vere e proprie opere artistiche che raccontano, con grande cura dei dettagli, i momenti più significativi della tradizione cristiana, dalla vita alla resurrezione di Cristo.

L’iniziativa si conferma così non solo come evento religioso, ma anche come importante appuntamento culturale e sociale per il territorio, capace di coinvolgere persone di tutte le età in un clima di festa e partecipazione.