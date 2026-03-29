Quadrelle, Gerardo Acierno si ricandida con “Quadrelle Civica” al fianco di Nicola Guerriero

QUADRELLE – Gerardo Acierno torna in campo e annuncia la sua candidatura alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio con la lista “Quadrelle Civica”, guidata dal candidato sindaco Nicola Guerriero.

Dopo la tornata elettorale del 2020, sfumata per pochi voti, Acierno sceglie di ripartire con rinnovato entusiasmo e con la volontà di mettere a disposizione della comunità esperienza, ascolto e presenza costante sul territorio. Una candidatura che nasce da un forte legame con il paese e dalla convinzione di poter contribuire concretamente alla crescita di Quadrelle.

Cresciuto nel centro mandamentale, Acierno è profondamente radicato nella realtà locale. Sposato e padre di due bambine, guarda al futuro con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie e delle nuove generazioni, ponendo al centro della sua azione politica la qualità della vita e le opportunità per i più giovani.

Di professione tecnico ferroviario, è anche un grande appassionato di montagna. Una passione che si traduce in una conoscenza diretta del territorio, dei boschi e delle risorse naturali di Quadrelle. Proprio su questo tema intende concentrare parte del suo impegno: valorizzare il patrimonio ambientale in modo equilibrato, promuovendo uno sviluppo turistico sostenibile e rispettoso dell’identità del territorio.

L’obiettivo è chiaro: investire nella manutenzione, nella sicurezza e nella fruibilità delle aree montane, coniugando tutela ambientale e crescita economica, senza snaturare le caratteristiche del luogo.

Con la ricandidatura di Gerardo Acierno, la lista “Quadrelle Civica” rafforza una proposta amministrativa che punta su competenza, radicamento e concretezza, con l’ambizione di offrire risposte reali e durature ai bisogni della comunità.