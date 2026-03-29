Avella, grande successo per la “Caccia alle Uova”: oltre 70 bambini al Palazzo Ducale

AVELLA (AV) – Si è svolto ieri pomeriggio ad Avella un evento all’insegna della fantasia, del gioco e della tradizione pasquale: la “Caccia alle Uova di Pasqua”, che ha registrato una straordinaria partecipazione con oltre 70 bambini protagonisti.

L’iniziativa, organizzata dalle mamme del gruppo scout “Castorini” con la collaborazione della Proloco Clanis 2006, ha trasformato la suggestiva cornice del Palazzo Ducale in un luogo di festa e condivisione, coinvolgendo famiglie e piccoli partecipanti in un pomeriggio ricco di attività.

Dalle ore 15:30, tra giochi, animazione e momenti di accoglienza, i bambini hanno preso parte a un programma pensato per stimolare creatività e divertimento. Particolarmente apprezzato il laboratorio guidato dall’artista Dario Luciano, che ha coinvolto i più piccoli in un’attività manuale dal titolo “tagliami, cucimi e decorami”.

Cuore dell’evento è stata la coinvolgente storia itinerante, una vera e propria avventura interattiva tra musica, balli ed emozioni, che ha accompagnato i partecipanti nella tanto attesa caccia alle uova.

Non è mancato il momento della merenda, ispirata alle tradizioni pasquali, che ha reso ancora più speciale un pomeriggio vissuto all’insegna della spensieratezza.

L’iniziativa ha confermato il forte spirito di comunità di Avella e il valore di eventi pensati per i più piccoli, capaci di unire divertimento, educazione e socialità.



