Sperone celebra il merito: nasce “Sperone con lode”

Il Comune di Sperone lancia la 1ª edizione di “Sperone con lode”, un evento solenne dedicato alla valorizzazione delle eccellenze scolastiche del territorio, con l’obiettivo di riconoscere e premiare gli studenti che si sono distinti per impegno, risultati e comportamento durante l’anno scolastico 2024/2025.

La cerimonia di Premiazione delle Eccellenze si terrà domenica 28 dicembre 2025 alle ore 18:00, presso la Palestra della Scuola Elementare di Via Sant’Elia, a Sperone (AV).

Un appuntamento che nasce dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di porre al centro dell’attenzione il valore dell’istruzione, del sacrificio e della dedizione, premiando chi ha dimostrato con i fatti che il talento, quando è accompagnato dall’impegno, può diventare esempio e stimolo per l’intera comunità.

“Sperone con lode” non è solo una cerimonia di consegna dei riconoscimenti, ma un momento di festa collettiva, un’occasione per ribadire che investire nella formazione dei giovani significa investire nel futuro del paese.

Alla manifestazione interverranno le autorità locali, i rappresentanti delle istituzioni scolastiche, le famiglie e tutti i cittadini che vorranno partecipare.

Come sottolineato dal Sindaco Adolfo Alaia, l’iniziativa intende “valorizzare il merito, sostenere i sogni dei nostri ragazzi e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità”.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Un’occasione speciale per applaudire i protagonisti del domani e celebrare l’orgoglio di essere Sperone.